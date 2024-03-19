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Hayat

Bakan Işıkhan duyurdu: 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:35 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 09:51 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Bakan Işıkhan, 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında şunlar bulunuyor:

Işıkhan, 47 ilacın 3'ünün kanser, 3'ünün multipl skleroz, 1'inin immunosupresan, 7'sinin antibiyotik, 6'sının kan ürünü ve 3'ünün diyabet ilacı olduğunu açıkladı.



#Vedat Işıkhan
#İlaç
#Sosyal Güvenlik Kurumu
27 dakika önce
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