Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanseri, tüm kanserlerin yüzde 11.7’sini oluşturacak şekilde, artık ilk sıraya yükselmiş durumda. Bunu akciğer kanseri izliyor. Bu nedenle, meme kanseri taramaları büyük önem taşımaktadır" dedi. Bakan Koca, paylaşımında "Meme kanserinden korunmak için ne yapmalı?", "Meme kanserinin belirtileri nelerdir?", "Meme kanseri teşhisi nasıl konur?", "Meme kanserinde tedavi nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını da verdi.