Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Geri ödemeye alınan ilaçlar
Işıkhan, sosyal medya hesabından tebliğe ilişkin yaptığı açıklamada, SGK'nin SUT düzenlemesi kapsamında, 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç ve 1 vitamin ilacı olmak üzere 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını kaydetti.