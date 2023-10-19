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Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi kapsamında 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

16:22 . 19/10/2023 Perşembe
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Geri ödemeye alınan ilaçlar

Işıkhan, sosyal medya hesabından tebliğe ilişkin yaptığı açıklamada, SGK'nin SUT düzenlemesi kapsamında, 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç ve 1 vitamin ilacı olmak üzere 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını kaydetti.


'6’sı yerli üretim'

Bu ilaçlardan 6'sının yerli üretim olduğunu belirten Işıkhan
, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim"
ifadesini kullandı.



#SGK
#Resmi Gazete
#sağlık
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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