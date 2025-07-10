Bakan Işıkhan'dan SUT değişikliğiyle ilgili açıklama: 25 farklı kanser ilacı geri ödeme listesine dahil edildi

"Bu önemli adım ve göstermiş oldukları vizyon için Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Süreç boyunca hassasiyetleri ve destekleri için Sağlık Bakanı'mız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek'e gönülden teşekkür ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."