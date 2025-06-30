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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri SGK geri ödeme listesine alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri SGK geri ödeme listesine alındı

20:2630/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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5 farklı kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı
5 farklı kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 25 farklı kanser hastalığı tedavisinde kullanılan 5 farklı kanser ilacını SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan:"25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacı SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. 48 bin kanser hastamız için anlamlı bir adım atıyoruz" ifadelerine yer verdi.


2002 yılında göreve geldiğimizde sorunlar yumağında kaybolmuş alanların en başında sağlık geliyordu. Nüfusumuzun yüzde 70'i sosyal güvenlik şemsiyesi altındaydı. Hamdolsun nufusumuzun neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi içine aldık. 2024 yılı içinde SGK tarafından 504 milyon reçete karşılanmıştır. Bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyeti 305 milyar liradır. 2000'li yıllarda geri ödeme kapsamında sadece 3986 ilaç varken bugün bu sayı 8522'ye yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetine erişim bir imtiyaz değil zengin-fakir farkı olmadan tüm vatandaşlarımız yararlandığı bir haktır.


Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de enzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı.


Bakan Işıkhan: "5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz" dedi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun açıklamaları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun.

Bu süreçteki güçlü iş birlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın @isikhanvedat ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın

@memetsimsek ’e gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı


GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından geri ödeme listesine alınan ilaçlar henüz yayımlanmadı. Bakanlık tarafından açıklama yapıldığında sayfamızda yer alacak.

#SGK
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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri SGK geri ödeme listesine alındı