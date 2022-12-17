Bakan Koca duyurdu: Az bulunan ilaçların ihracatına ara verildi

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Koca şu ifadelere yer verdi:

"İlaç teminindeki zorluğa karşı, üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması, ilaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması. Üç adımda çözüm. Aradığınız muhtemelen ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz."

Bakan Koca, ilaç sektörü temsilcileriyle buluştu

Son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adım atıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneği (EDD)'den 40'a yakın yönetici katıldı. Toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri de hazır bulundu.

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Bakan Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca yaptığı değerlendirmede sektörün sorunlarının çözümüne yönelik olarak atılan adımları hatırlatarak sıranın sektörde olduğunu, vatandaşın ilaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi. Sektör temsilcileri, yapılan düzenlemeler için teşekkür ederek ilaç tedariki ile ilgili tüm imkanlarını seferber ederek çözüme katkı sunacaklarını belirttiler.

FOTOĞRAF 10 Turşunun faydaları nelerdir? Turşu hangi hastalıklara iyi gelir? Turşu soğuk algınlığından korur mu? Turşunun bilinmeyen faydaları nelerdir? CNNin haberine göre salatalık, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi onlarca türü ve kendine has lezzetiyle sağlığa faydalarının saymakla bitmeyeceği turşu, özellikle soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden biridir. Turşuyu sevenler yazın çeşit çeşit sebzelerden evde kurar ve kışın soğuk havalarda sağlıklı şekilde tüketir. EV YAPIMI TURŞUNUN FAYDALARIZira evde cam kavanozda sağlık koşullarına uygun şekilde kurulan turşu dozunda tüketildiği takdirde vücuda pek çok fayda sağlar. Yemeklerin yanında turşu tüketmenin de sağlığa pek çok faydası vardır. Yenilen yemeğin sindirimini kolaylaştırarak mideyi rahatlatmasının yanı sıra içeriğindeki sirke ve limon sayesinde vücudun ihtiyacı olan vitamini de sağlar. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİRGenellikle sebzelerden kurulsa da bazen meyvelerden de kurulabilen turşu içeriğinde bulunan yoğun mineral, vitamin ve antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkin rol oynar. Uzmanlar farklı sebzelerin turşularını tüketmenin vücuda giren antioksidanları çeşitlendirdiğinden daha fazla fayda sağlayacağını söylüyor. TURŞUNUN FAYDALARIÖzellikle kışın soğuk havaların getireceği hastalıklardan korunmak ve şimdilerde dünyanın ve ülkemizin gündemini son derece meşgul eden koronavirüs salgınından korunmak için bağışıklığımızı mümkün olduğunca güçlü tutmak için turşu tüketmek son derece önemli hale gelmiştir. DOĞAL ANTİBİYOTİKTurşuyu çoğunlukla herkes tadını sevdiği için tüketse de kimi insanlar sadece içeriğindeki yoğun antiksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirip hastalıklara kalkan olması için tüketir. Turşu oluşumu esnasında eklenen limon ve sirke zaten başlı başına vitamin kaynağı ve doğal antibiyotik etkisi gösterir. KİLO VERMEYE YARDIM EDERTurşu kilo vermeye karar vermiş ve diyet yapan kişilerin de menüsünde mutlaka bulunan içerdiği yoğun lif miktarı sayesinde uzun süren tokluk hissi veren bir besindir. İçindeki sirke ve limon sayesinde vücutta asidik bir etki bırakır ve vücudun yağ depolamasını engeller. Ayrıca kabızlığa karşı da korur. MİDE BULANTISINI HAFİFLETİRHayatın her anında mide bulantılarına birebir olan turşu mide bulantısı problemi sıkıntısı çeken herkesin ilk aklına gelen besindir. Tuzlu ve asitli tadıyla mide enzimlerini bastırır ve bulantı hissini ortadan kaldırır. Özellikle anne adayları hamileliklerinin ilk dönemlerinde yoğun şekilde mide bulantısı yaşadıklarında turşuyu sıklıkla tüketirler. KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORURTurşu içerisinde bulunan yoğun antioksidanlar, mineral ve vitaminler sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı kişileri korur. İçerdiği yüksek tuz ve sirke, limondan kaynaklı asidik kıvamı bu tür konulardan rahatsızlık yaşayanlara iyi gelir. Ancak fazlasının zararı da tabii ki vardır. Zira yüksek tuz tansiyon hastalarının tansiyonlarını daha da arttırarak olumsuzluklara yol açabilir. Tansiyon hastalığından mustarip kişiler tüketimi dozunda bırakmalıdır. BAĞIRSAKLARIN SAĞLIKLI ÇALIŞMASINI DESTEKLERTurşu evde kurulduğunda çok daha sağlıklı bir besin haline gelir. Çünkü dışarıdan satın alınan turşularda daha uzun süre dayansın diye kullanılan fermenteler ev turşularında yoktur. Her şeyinde evde yapılanı sağlıklı olduğu gibi turşuda da böyledir. Çünkü evde yapılan turşuya sadece sirke ve tuz eklenir. Bu nedenle ev turşusu tam bir bağırsak dostudur. Bağırsak sağlığını koruyarak sağlıklı ve düzenli çalışan bir bağırsak sistemi sağlar. Özellikle yüksek lif içeren meyve ve sebzelerden kurulan turşular kabızlığı önleyerek sindirim sistemine daha sağlıklı bir çalışma sistemi kazandırır. Doğal antibiyotik: Bilinmeyen etkileri çok şaşırtacak Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, kuru fasulye, pilav ve ayran üçlüsün vazgeçilmez eşlikçilerinden biridir. Turşu, hem yaz sıcaklarında serinlemek maksadıyla hem de kışın soğuklarında genellikle yemeklerin yanında sıklıkla tüketilmektedir. Uzun ömürlü olması ve lezzeti en çok tercih edilme nedenidir. Turşunun faydaları ise tercih edilme sebeplerinin en başında gelmektedir. Peki turşunun faydaları nelerdir? Turşu hangi hastalıklara iyi gelir? Turşu soğuk algınlığından korur mu? Detayları haberimizde... BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Beslenme ise bu noktada en önemli etkenlerden biri. Ne yediğini, nasıl yediğiniz gibi değişkenler, aslında uzun olabilecek bir ömürde kısalmalara sebep olabilecek, çeşitli kronik hastalıkların zeminini hazırlayabilecek konuların başında geliyor. Peki 100 yaşını geçenler nasıl besleniyor dersiniz? Dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen Mavi Bölge dünyanın 5 farklı bölgesi; en uzun yaşam süresine sahip insanlarının yaşadığı yerler olarak nitelendiriliyor. Yunanistanda Ikaria Adası, Japonyada Okinawa Adası, İtalyada Sardinya Adası, ABDde Loma Linda kasabası ve Kosta Rikada Nicoya Yarımadası bu 5 bölgeyi oluşturuyor. Bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, her ne kadar yaşam beklentisini yükseltse de araştırmalar; hareketlilik oranı, stres seviyeleri ve beslenmenin uzun ömür sırlarının en büyük anahtarı olduğunu belirtiyor. En ağır öğünlerini sabah yerken en hafif öğünlerini akşam saatlerinde yedikleri tespit edilen bu bölge insanları, aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı kesiyorlar. Mavi Bölge insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz. Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz. FINDIKFındık, bu bölgede yaşayan insanların ortak atıştırma alışkanlıklarından biri. Örneğin; National Geographic dergisinin yayınlanan bir sayısına göre, Loma Lindada her gün fındık yiyen Adventistlerin, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentisine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahip oldukları bulundu. American Journal of Lifestyle Medicineden bir rapor, beş Mavi Bölge topluluğunun hepsinin çoğunlukla bitki bazlı olduğunu ve sadece ara sıra et tükettiğini belirtiyor. Bu nedenle diyet yağlarının çoğunu fındık ve zeytinyağı gibi gıdalardan alırlar. TAM BUĞDAY TOSTUKonu ekmek olduğunda, dünyadaki en uzun süre yaşayan insanların hepsinin ortak noktalarından bir diğeri; beyaz ekmek yememeleridir. Bunun yerine Mavi Bölge toplulukları kepekli tahıllar içeren ekmekler tüketiyorlar. Hızlı bir atıştırmalık isterseniz ve karbonhidrat ihtiyacınız bulunuyorsa peynir ve domates ile hazırlayacağınız lezzetli bir tam buğday ekmeği ile yapılmış tost, en iyi atıştırmalık veya hafif bir öğün olarak tüketilebilir. AVOKADOLoma Lindanın Adventist topluluğu düzenli olarak avokado tüketiyor. Bu topluluk, avokado tüketimi sayesinde ekstra potasyum alıyor, böylece kan basıncı seviyelerini minimumda tutabiliyorlar. Bu sayede karşılaşılabilecek olan yüksek tansiyon riskini düşürüyor. Avokadonun kalp sağlığına olan desteği, uzun zamandır biliniyor. Penn Stateden bir 2019 araştırma çalışması, günde bir avokado yemenin LDL kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olabileceği tespit edildi. MUZNicoyan halkı, düzenli olarak tükettikleri besinler arasında muz sayesinde yoğun bir sağlık yararından faydalanır. Muz, içeriğindeki potasyum, C vitamini ve lif bakımından oldukça yüksektir. Gün boyunca yeterince lif tüketimi, herhangi bir sağlıklı beslenme stilinin vazgeçilmez noktalarından biridir. Mavi Bölge olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan insanların ortak noktalarından biri ise lif tüketiminin yüksek olmasıdır. Bu sayede hem kalp sağlığınızı iyileştirebilir, hatta bazı kanser risklerini düşürmeye yardımcı olur. NOHUTIkaria ve Sardunyada doğru nohut, düzenli bir tüketime sahip ve özellikle çorba, atıştırmalık ve kavurma işlemi olarak ana yemeklerde sıklıkla tüketiliyor. Nohut, içeriğindeki lif, protein ve sağlıklı yağlarla birlikte gelir. Dengeli ve bitki bazlı bir atıştırmalık yapar. Ayrıca sindirime yardımcı oldukları, kanser riskini azalttığı ve kolesterol düşürdüğü tespit edilmiştir. SİYAH FASULYEAtıştırmalık olarak tüketmeyi düşünmek ilginç gelse de öğünler arasında sevdiğiniz baharatlarla hafif bir salata olarak tüketilebilir. Böylece günlük porsiyonlarınızı ayaralayabilirsiniz. Siyah fasulye, genel olarak en sağlıklı gıdalardan biri olarak kabul ediliyor. Bitki bazlı bir protein kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda lif bakımından da oldukça yüksektir ve kolesterolü düşürür, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir, beyin ve bilişsel sağlığı destekler ve kan şekeri düzeylerini stabilize etmeye yardımcı olduğu bulunmuştur. KAHVEKahve, Mavi Bölgede yaşayan insanların bir başka ortak noktasıdır. Ancak, sabah saatlerinde sade bir kahve içmek büyük bir önem taşır. Bu bölgedeki insanlar genellikle sadece kahve tercih ediyorlar. Şeker ve krema oranı yüksek kahveler, yararlı etkilerinden çok yüksek işlenmiş şekere maruz kalmanıza neden olur. Sabah saatlerinde ılık bir kahve içmek, faydalı bir enerji artışı sağlarken, iltihaplanmayı azaltır, kronik hastalık riskini düşürür ve hatta kalp sağlığını iyileştirebilir. ÇAYÇok fazla kahve içmiyorsanız veya daha fazla miktarda kafeinden kaçınmak istiyorsanız, çay sağlıklı bir gün ortası içeceği olarak tercih edilebilir. Japonyadaki Okinawa topluluğu düzenli olarak yeşil çay içiyorlar ve National Geographice göre fincanlarına düzenli olarak yasemin ve zerdeçal eklemesi yapıyorlar. Yeşil çay, belirli kanser riskinizi azaltmanıza, vücuttaki iltihaplanma oranını düşürmeye, metabolizmanızı hızlandırmanıza ve hatta zamanla beyin sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Yeşil çay en sağlıklı çay seçeneklerinden biri olsa da, diğer birçok siyah ve bitki çayları da birçok sağlık yararına sahiptir. 100 yaşını görmek hayal değil: Uzun yaşayan insanların sırrı bu besinde Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Beslenme ise bu noktada en önemli etkenlerden biri. Ne yediğini, nasıl yediğiniz gibi değişkenler, aslında uzun olabilecek bir ömürde kısalmalara sebep olabilecek, çeşitli kronik hastalıkların zeminini hazırlayabilecek konuların başında geliyor. Peki 100 yaşını geçenler nasıl besleniyor dersiniz? BiP'te paylaş

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