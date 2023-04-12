Bakan Koca Defne Sahra Hastanesine ilişkin bilgileri paylaştı

Ramazan orucu ile bir sene içinde yorulan vücudun ve organların yenilendiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Feride Ağır, “Kan içindeki toksinler temizleniyor, vücut adeta 30 günlük bir bakım sürecine giriyor. Orucun ilk günlerinde yaşanan baş ağrısı ve halsizlik zannedildiğinin aksine açlıkla değil, toksinlerin dokulardan sökülüp atılmasıyla ilgili. İlk günlerde hissedilen yoğun halsizlik vücudun ne kadar kirli olduğunun göstergesi” dedi. Sağlıklı beslenen ve ara ara detoks yapan kişilerin Ramazan’a daha hızlı adapte olabildiğini ifade eden Ağır, yağlı ve şekerli beslenen kişilerin daha çok zorlandığını söyledi.