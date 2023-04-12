|
Reklam
Reklam
Hayat

Bakan Koca Defne Sahra Hastanesine ilişkin bilgileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da oluşturulan Defne Sahra Hastanesinin 34 yatak kapasiteli olduğunu ve günde ortalama 150 hastaya hizmet verdiğini bildirdi.

13:49 . 12/04/2023 mercredi
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Hatay'da kurulan Defne Sahra Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Defne ilçesinde oluşturulan sahra hastanesi hakkında bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"34 yatak kapasiteli, günde ortalama 150 hastaya hizmet veren Defne Sahra Hastanemizde yoğun bakım, poliklinikler, laboratuvar, görüntüleme cihazı ve doğumhane bulunmakta. Sağlık hizmeti standardımız, yerleşik sağlık kurumu standartlarına yakın."

Paylaşımda, hastanede sunulan hizmetlerin yer aldığı video da yer aldı.



#Defne Hastanesi
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.