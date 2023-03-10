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Hayat

Bakan Koca: Depremzede sağlık hattına 98 bin 975 başvuru oldu

Depremzedeler için Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan, 'Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184'e, 9 Mart'a kadar depremzede ve depremzede yakınlarından 98 bin 975 başvuru olduğunu duyurdu.

14:19 . 10/03/2023 Cuma
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 'Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184'e 9 Mart'a kadar depremzede ve depremzede yakınları tarafından 98 bin 975 başvuru oldu. İlk günlerde diğer konuların da talep konusu olduğu başvurularda sağlıkla ilgili olanların tamamına yakını karşılandı. Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184; muayene, evde bakım, pansuman, ilaç ihtiyacı, aşı, hasta bezi, tıbbi malzeme ve cihaz, gözlük, farklı kuruma sevk, ertelenmiş ameliyatlar, diyaliz ve kemoterapi, ruh sağlığı hizmeti gibi, bütün tıbbi ihtiyaçlar için depremzedelerin emrinde" ifadelerini kullandı.


32 bin kişinin ilaç ve tıbbi yardım talepleri karşılandı

Bakan Koca, afet bölgesinde depremden etkilenen 75 yaş ve üstü vatandaşlar için ilaç ve tıbbi yardıma ilişkin rakamlara da değinerek,
"Afet bölgesinde depremden etkilenen 75 yaş ve üstü büyüklerimiz Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nden aranarak, 32 bin 723 kişi ile görüşüldü, sağlık durumları ve sağlık hizmeti ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. İlaç ve tıbbi yardım talepleri karşılandı"
dedi.




#Sağlık Bakanlığı
#deprem
#depremzede
1 saat önce
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Bakan Koca: Depremzede sağlık hattına 98 bin 975 başvuru oldu
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