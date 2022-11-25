Bakan Koca 'dünyada ilk ve tek' diyerek duyurdu: Her vatandaşın aile diş hekimi olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada, emanet edilen kaynağı ellerinden geldiğince, üzerindeki hak ve sorumlulukları gözeterek en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Bakan Koca, Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te pilot uygulama olarak yürütülen aile diş hekimliği uygulamasının da yaygınlaşacağını belirtti.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Pilot uygulamasını yürüttüğümüz aile diş hekimliği modelini kısa sürede yaygınlaştırarak koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinde de öncü olmayı hedefliyoruz. On üç ayrı antijenle dünyanın en geniş aşılama programını yürütüyor ve yüksek orandaki başarımızı sürdürüyoruz."