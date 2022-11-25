Bakan Koca 'dünyada ilk ve tek' diyerek duyurdu: Her vatandaşın aile diş hekimi olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Koca, “dünyada ilk ve tek” diye ifade ettiği aile diş hekimliği uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Koca ayrıca, “Sağlıklı nesiller için normal doğumu özendirmek üzere her gebeye bir ebe tahsis etmenin hazırlıklarını yapıyoruz” dedi.

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