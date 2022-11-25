Hayat Bakan Koca dünyada ilk ve tek diyerek duyurdu Her vatandaşın aile diş hekimi olacak
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca 'dünyada ilk ve tek' diyerek duyurdu: Her vatandaşın aile diş hekimi olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Koca, “dünyada ilk ve tek” diye ifade ettiği aile diş hekimliği uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Koca ayrıca, “Sağlıklı nesiller için normal doğumu özendirmek üzere her gebeye bir ebe tahsis etmenin hazırlıklarını yapıyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca dünyada ilk ve tek diyerek duyurdu: Her vatandaşın aile diş hekimi olacak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada, emanet edilen kaynağı ellerinden geldiğince, üzerindeki hak ve sorumlulukları gözeterek en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bakan Koca, Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te pilot uygulama olarak yürütülen aile diş hekimliği uygulamasının da yaygınlaşacağını belirtti.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Pilot uygulamasını yürüttüğümüz aile diş hekimliği modelini kısa sürede yaygınlaştırarak koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinde de öncü olmayı hedefliyoruz. On üç ayrı antijenle dünyanın en geniş aşılama programını yürütüyor ve yüksek orandaki başarımızı sürdürüyoruz."

Bakan Koca: Sağlık harcamalarımızın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı yüzde 5 civarında
GÜNDEM
Bakan Koca: Sağlık harcamalarımızın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı yüzde 5 civarında

Aile diş hekimliği geliyor
HAYAT
Aile diş hekimliği geliyor
ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0

ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.