Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 yeni personel alınacak

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2022

85 BİN PERSONEL İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin yardımcı personel alınacağını açıklaması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına 85 bin atama yapılacağını duyurmuştu.

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