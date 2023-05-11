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Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: İki sağlık üssü daha kullanıma açıldı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kullanıma açıldığını duyurdu.

12:04 . 11/05/2023 Perşembe
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Bakan Koca, iki hastanenin kullanıma açıldığını duyurdu.

Bakan Koca, iki hastanenin kullanıma açıldığını duyurdu.

Türkiye, sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Yapılan hastanelerle sağlık alanında çığır açan Türkiye, yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

İki hastane kullanıma açıldı

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki hastanenin vatandaşın hizmetine sunulduğunu açıkladı. Koca, Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili videolu tanıtım mesajı paylaştı.

"Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hayırlı olsun"

Bakan Koca, Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "42 polikliniği, 90 üniti, 1 ameliyathanesi var. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Tedavi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti hizmet alanları arasında. Engelli Kliniği olan hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri Birimine de sahip. Hastanenin 11.850 m² kapalı alanı, 750 araçlık otoparkı bulunuyor. Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi HAYIRLI OLSUN."



#Fahrettin Koca
#ankara
#sincan
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