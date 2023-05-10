Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak

Gaziantep Şehir Hastanesi
Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdülhamit Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkez Şahinbey ilçesinde inşa edilen ve 1875 yatak, 334 poliklinik, 3 MR cihazı, floroskopi cihazı, 64 ameliyathane, 60 yeni doğan yoğun bakım yatağı ile 18 poliklinik destek odası bulunan hastanede incelemelerde bulundu.
Gül, incelemelerin ardından gazetecilere, dev bir eseri kente kazandırdıklarını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de karınca gibi çalışıp dev eserler ortaya çıkaran ekibin bir parçası olduklarını söyledi.