Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak

"Son yaşadığımız koronavirüs sürecinde gördük ki aldığımız nefesin garantisi yok. Şehir hastanelerinin kıymetini çok daha iyi anladık. O yüzden Cumhurbaşkanımızın vizyonunu, ne yapmak istediğini, 85 milyonun sağlığını koruyarak güçlendirdiği, altyapıyı nasıl hazırladığını göstermiş olduk."