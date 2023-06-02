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Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: İşte 'Evde Sağlık Hizmetleri'nin yeni yönetmeliği

Evde Sağlık Hizmetleri için yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 6 maddeyle 'Hayırlı olsun' diyerek detayları paylaştı.

09:47 . 2/06/2023 Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

81 ilimizde 86 koordinasyon merkezi, 865 hizmet birimi, 1.252 hastane ekibi ve toplamda 6.000’e yakın personelle sürdürülen Evde Sağlık Hizmetleri İçin Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Yeni yönetmelikle
  • 1-Evde sağlık hizmeti sunum kapsamı genişletildi; standartları belirlendi. Personel, araç ve donanımında ihtiyaca uygun kapasite artışı planlandı.
  • 2-Süreli (Hastane taburculuk sonrası) ve süresiz (Uzun dönem bakım) evde sağlık hizmet standartları belirlendi.
  • 3-Hangi hasta grubunun evde sağlık hizmeti alacağı tanımlandı. 80 yaş üstü büyüklerimize, istemeleri halinde, evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkânı sağlandı.
  • 4-Sağlıklı Yaş Alma Genelgesi ile bağlantılı olarak hizmet sunumunda evde sağlık ekiplerine de rol verildi.
  • 5-Uzaktan sağlık hizmetinin evde sağlık hizmetlerinde kullanımı tanımlandı.
  • 6-İşlemlerin ESYS (Evde Sağlık Yönetim Sistemi) yazılım sistemi üzerinden yürütülmesi planlandı. Bu yazılım ile diğer paydaşlarla gerekli iletişim ağının kurulması hedefleniyor, yazılım güncellemeleri devam ediyor.

Bilindiği gibi Evde Sağlık Hizmetlerimizden halen 641.751 kayıtlı hasta hizmet alıyor, bir ayda ortalama 315.000 hasta ziyareti gerçekleşiyor.




#Sağlık Bakanlığı
#Fahrettin Koca
#Evde Sağlık Hizmeti
13 dakika önce
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