Bakan Koca MHRS'deki randevu sorunu için alınan kararı paylaştı: 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.





Bakan Koca, son zamanlarda sıkça tartışılan ve vatandaşlar için büyük bir sorun haline gelen MHRS randevularına değindi.





Bir süredir konuya ilişkin yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretecek çalışmalar yaptıklarını belirten Fahrettin Koca, alınan yeni kararları açıkladı.









"Tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz"





Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:





MHRS’deki sorunların çözümü için yeni kararlar...





Bakanlığımızın ilgili birimleri ve hastanelerimizin yöneticileriyle yaptığımız toplantılarda, MHRS’deki sorunları temel faktörleriyle ele almış bulunuyoruz. Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptığımız çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştık. Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz.





"Kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız"





Randevu sorununa karşı hem vatandaşlarımızı hem de hekimlerimizi memnun edecek bir çözüm oluşturduk. Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.





"İlkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak"





Bu kapsamda; gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak.





"Muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz"





Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59’la sınırlandırıyoruz. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız.











