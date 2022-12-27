Hayat Bakan Koca Muayenehane hekimleri ile ilgili çalışma 7 Ocaktan önce ilan edilecek
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Bakan Koca: Muayenehane hekimleri ile ilgili çalışma 7 Ocak'tan önce ilan edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca: Muayenehane hekimleri ile ilgili çalışma 7 Ocaktan önce ilan edilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, muayenehane hekimlerinin taleplerini gerçekleştirdikleri toplantılarda karşılıklı ele alarak kamunun ihtiyacını belirlediklerini söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.

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