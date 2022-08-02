Hayat Bakan Koca Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca: Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren düzenlemede sona gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca: Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca'nın gündeminde sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar vardı.

15 AĞUSTOS'TA DEVREDE

  • Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladıklarını belirterek "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." dedi.


Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi
GÜNDEM
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi

Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz

Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme: Ölüm haberleri peş peşe geliyor
FOTOĞRAF 10
Title
Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünden ülkeler bazında ilk ölüm haberleri de peş peşe geliyor.
Title
Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi.
Title
Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.
Title
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.
Title
Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.
Title
Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.
Title
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
Title
DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.
Title
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Title
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme: Ölüm haberleri peş peşe geliyor
23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınında ölüm haberleri peş peşe geliyor. Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi.


Tanesi bir kilo geliyor

Tanesi bir kilo geliyor

Rengi ve tadı ile dikkat çekiyor.
Dünya derin bir nefes aldı

Dünya derin bir nefes aldı

​Zelenski'den tahıl koridoru açıklaması.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

​Gündüzleri denizde geceleri sahilde ortaya çıkıyor.

Bölge savaş alanına döndü.

​Sarı-kırmızılılar, Norveçli orta saha için 3.5 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.