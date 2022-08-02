Bakan Koca: Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor
Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren düzenlemede sona gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini duyurdu.
Bakan Koca'nın gündeminde sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar vardı.
15 AĞUSTOS'TA DEVREDE
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladıklarını belirterek "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." dedi.