Hayat Bakan Kocadan Beyaz Reform paylaşımı Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kocadan Beyaz Reform paylaşımı: Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Beyaz Reform" paylaşımında bulundu.

Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı." bilgisine yer verdi.

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