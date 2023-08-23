Bakan Koca'dan koronavirüsün yeni varyantıyla ilgili açıklama: Eris Türkiye'de görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüsün yeni varyantının Türkiye’de görülmediğini belirten Bakan Koca, “Ülkemizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın bizi endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla, etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz" dedi.

Kızamık vakaları kontrol altında

Ülke genelindeki kızamık vakalarındaki artışla ilgili değerlendirmede bulunana Bakan Koca, “Vakalar ciddi oranda azaldı. Aşılamalara devam ediyoruz, endişelenecek bir durum söz konusu değil, her şey kontrol altında” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Koca, "Önleyici olarak gri kod uygulaması olacak" diye konuştu.

Çanakkale'deki yangında son durum

Bakan Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, şu an 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.







