Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine salgın hastalık olduğuna yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bölgede salgın hastalık olduğu iddiası üzerine hasta kayıtlarının incelendiğini belirten Bakan Koca, "Kayıtlara göre bir önceki gün iddia edildiği gibi 500 değil 332, son 24 saatte ise 251 hastanın bakıldığı görülmüştür. Ayrıca son 24 saatte yalnızca bir hastanın ishal şikayeti, bir hastanın kusma, bir hastanın da bulantı şikayeti ile başvurduğu görülmüştür." ifadelerini kullandı. Koca, "İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı unvanını kullanan ve kendisini sözde başhekim olarak tanıtan Dr. Hasan Sami Özvarinli’nin iddiaları sorumsuzca ve tamamen mesnetsizdir. Halk sağlığını riske ederek bu tür sorumsuzca davranış sergileyenler hakkında gerekli takibat yapılacaktır" şeklinde açıklama yaptı.