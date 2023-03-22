Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.
İlk günden itibaren halk sağlığı konusunda önemli tedbirler aldık.
Deprem felaketini yaşamış illerimizin hiçbirinde şu ana kadar herhangi bir salgın söz konusu değildir.
Ankara'da, Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tahliye edilecek.
Ankara'da Sami Ulus, Dışkapı ve Onkoloji Hastanelerinin yerine inşa edilecek yeni hastane projelerimiz tamamlandı. 28 Nisan’da ihalelerini gerçekleştireceğiz.