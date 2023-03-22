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Hayat

Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Deprem felaketini yaşamış illerimizin hiçbirinde şu ana kadar herhangi bir salgın söz konusu değildir." dedi.

17:41 . 22/03/2023 Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

İlk günden itibaren halk sağlığı konusunda önemli tedbirler aldık.

Deprem felaketini yaşamış illerimizin hiçbirinde şu ana kadar herhangi bir salgın söz konusu değildir.

Ankara'da, Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tahliye edilecek.

Ankara'da Sami Ulus, Dışkapı ve Onkoloji Hastanelerinin yerine inşa edilecek yeni hastane projelerimiz tamamlandı. 28 Nisan’da ihalelerini gerçekleştireceğiz.


Bakan Koca İYİ Partili sözde Başhekim'in salgın iddialarını yalanladı: Sorumsuzca ve mesnetsizdir
Bakan Koca İYİ Partili sözde Başhekim'in salgın iddialarını yalanladı: Sorumsuzca ve mesnetsizdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine salgın hastalık olduğuna yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bölgede salgın hastalık olduğu iddiası üzerine hasta kayıtlarının incelendiğini belirten Bakan Koca, "Kayıtlara göre bir önceki gün iddia edildiği gibi 500 değil 332, son 24 saatte ise 251 hastanın bakıldığı görülmüştür. Ayrıca son 24 saatte yalnızca bir hastanın ishal şikayeti, bir hastanın kusma, bir hastanın da bulantı şikayeti ile başvurduğu görülmüştür." ifadelerini kullandı. Koca, "İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı unvanını kullanan ve kendisini sözde başhekim olarak tanıtan Dr. Hasan Sami Özvarinli’nin iddiaları sorumsuzca ve tamamen mesnetsizdir. Halk sağlığını riske ederek bu tür sorumsuzca davranış sergileyenler hakkında gerekli takibat yapılacaktır" şeklinde açıklama yaptı.


#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Hatay
#sağlık
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