|
Hayat

Bakan Koca'dan tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemesine ilişkin açıklama: Üzücü ve şaşırtıcı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarımıza yapılan taban ödemenin daha önce düşük kaldığı, şimdi bunun da yükseltileceği konusunu gündeme getirdik. Bu ödemenin “teşvik havuzundan” yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddialar ortaya atıldı. Üzücü ve şaşırtıcı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin, teşvik ödemesini etkilemediğini belirterek, bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin, diğer bir meslek grubunun aleyhine olmasının düşünülemeyeceğini kaydetti.

22:11 . 11/08/2023 Cuma
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin doktorlar için kayba yol açacağı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin düşük kaldığını ve bunun yükseltileceği konusunu gündeme getirdiklerini ifade eden Koca, ödemenin "teşvik havuzundan" yapılacağı ve doktorlar için kayba neden olacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddiaların ortaya atıldığını aktardı.
Bu durumun
üzücü
ve
şaşırtıcı
olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:
"Uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform'la 17 Ağustos 2022'de tarihe karışmıştır. Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmakta, doğrudan her ayın 15'inde, maaş ve sabit ödemeyle birlikte tek bordroda gösterilerek yapılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde bir ihtiyaç, bir mecburiyet ve de ahlaki gereklilik olan sağlık meslek gruplarının çalışma uyumunu bozacak her türlü yaklaşım etik dışıdır. Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez. Biz bunları uzun uzun konuşmuştuk. Biz gerçeğe ve işimize bakalım. Önümüzde, Beyaz Reform'un beklenen yeni dönemi var."



#Fahrettin Koca
#Taban ödemesi
#Sağlık Bakanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihi