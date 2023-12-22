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Hayat

Bakan Koca'dan, yurt dışına giden doktorlarla ilgili iddialara yanıt: Beyaz Reform sonuçlarını gösteriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimler özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye dönüyor. 2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü. 16 Aralık itibarıyla 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395. Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü. Beyaz Reform sonuçlarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

20:11 - 22/12/2023 Cuma
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, yurt dışına giden doktorlara ilişkin iddialara yönelik paylaşım yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hekimler özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye dönüyor. 2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü. 16 Aralık itibarıyla 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395. Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü. Beyaz Reform sonuçlarını gösteriyor. Öte yandan, iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti."


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinin inşaatının tamamlandığını, pilot üretimlere 2025 yılında başlayacaklarını dile getiren Koca, hedeflerinin ihtiyaç olan aşıların tamamının Türkiye'de üretmek olduğunu anlattı. Çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üretileceğini ifade eden Bakan Koca, "Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha'da üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak." dedi.


#Sağlık Bakanı
#Fahrettin Koca
#Beyaz reform
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