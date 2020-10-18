Bakan Selçuk açıkladı: 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Kanser tedavisinde ticaret: Varımı yoğumu bu hastalığa harcadım

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2019'da dünyada yaklaşık 18 milyon kişiye kanser tanısı konuldu. 9,5 milyon kişi de hayatını kaybetti. Kanser gerçekten de korkulduğu gibi bir hastalık mı? İyileşmesi mümkün mü? Akıllara takılan başka bir soru ise 'Kanser tedavisi ticarete mi dönüştü?' Tüm bu soruların peşine düşüp hastalardan yaşadıkları sıkıntıları dinledik. Onkoloji uzmanları da hastalık ile ilgili merak edilenleri anlattı.