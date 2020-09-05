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Hayat Bakan Selçuk açıkladı İkisi kanser olmak üzere 27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
KANSER

Bakan Selçuk: İkisi kanser olmak üzere 27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Selçuk açıkladı: İkisi kanser olmak üzere 27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını ve bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını aktardı.

Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 374, Türkiye'den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Selçuk, söz konusu düzenlemeyle 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk: 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
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Bakan Selçuk: 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu ifade eden Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 366'ya ulaştı" bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerine işaret ederek, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

SUT'ta yapılan düzenleme ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar şöyle:

  • "4 adet antiinflamatuvar intestinal ilaç, bir adet enzim eksikliği tedavisinde kullanılan ilaç, bir adet sindirim sistemi ilacı, bir adet tansiyon ilacı, bir adet lipid düşürücü ilaç, bir adet topikal mantar ilacı, bir adet topikal cilt hastalıklarında kullanılan ilaç, bir adet topikal antiviral ilaç, bir adet topikal kortikosteroid ilaç, bir adet sistemik hormon ilacı, 3 adet immunglobulin ilaç, 4 adet immunosupresan ilaç (2 adedi kanser ilacı), bir adet kas gevşetici ilaç, bir adet antiepileptik ilaç, 4 adet Astım-KOAH ilacı, bir adet enteral beslenme ürünü."

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