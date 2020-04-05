Hayat Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi. Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı" bilgisini verdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

Selçuk, "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 2 kanser, 2 epilepsi, 3 parkinson, 7 kalp, 6 diyabet ile 7 astım-KOAH ilacı bulunuyor.

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