Hayat Bakanlık azaltılması için talimat verdi Kağıt reçetelere dikkat
GENEL SAĞLIK

Bakanlık azaltılması için talimat verdi: Kağıt reçetelere dikkat

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı, hekimler tarafından yazılan kağıt reçetelerin bulaş riski nedeniyle asgari düzeyde kullanılmasını içeren karar yazısını YÖK ve valiliklere gönderdi. Yazılan talimat yazısında Kovid-19 ile mücadele kapsamında, hekimler tarafından yazılan kağıt reçetelerin bulaş riski nedeniyle asgari düzeyde kullanılmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, kağıt reçete hakkında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile valiliklere yazı gönderildi.

KAĞIT REÇETE ÖNLEMİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kovid-19'un pandemik hastalık ilan edildiği anımsatılan yazıda, "Bakanlığımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

  • "Bakanlığımız Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyonla yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, kağıt reçete kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önlemesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim."

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