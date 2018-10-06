Hayat Bakliyatların sağlığımıza 10 önemli faydası
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Bakliyatların sağlığımıza 10 önemli faydası

Türk mutfağında yeri oldukça fazla olan bakliyatlar, obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri riskini azaltıyor. Aynı zamanda folik asit kaynağı olan bakliyatlar hamile beslenmesinde de oldukça önemli yer tutuyor.

Haber Merkezi IHA
Kış gelmesiyle birlikte bakliyatların sofralarımızda bolca yer alması gerekiyor.
Kış gelmesiyle birlikte bakliyatların sofralarımızda bolca yer alması gerekiyor.

Son yıllarda sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına gösterilen ilgi, gittikçe artmaya devam ediyor. Mevsimden mevsime değişiklik gösteren sağlıklı beslenme rutinimizde, yaz ayları geride kaldıkça salatalar yerini, bakliyat gibi kuru gıdalara bırakıyor. Son derece kolay ve pek çok farklı şekilde hazırlanabilen bakliyatlar aynı zamanda tam bir sağlık kaynağı.

US Dry Pea Lentil Council verilerine göre, sağlıklı bir beslenme rutininde düzenli olarak gerçekleştirilen bakliyat tüketimi obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, bakliyatlar hakkında 10 önemli noktayı ve faydalarını şöyle sıraladı:

- Bakliyatlar demir açısından oldukça zengindir.

- Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden olan lifi bakliyatlardan bolca tüketebilirsiniz. 100 gr. nohutta bulunan 17 gr lif, günlük almanız gereken lif miktarının yarısından fazlasını karşılar.

- Kolesterol içermedikleri için bakliyatların düzenli tüketimi oldukça faydalıdır.

- Bakliyatlar, düşük glisemik indeks içeriğiyle kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

- Düşük yağ oranları ile bakliyatlar ayrıca diyet listelerinin de olmazsa olmazları arasında. Kuru bezelyede yok denecek kadar az bulunan toplam yağ oranı 100 gr'da 1 gr'dır.

- İyi bir potasyum kaynağı olduklarından bakliyatlar günlük beslenme düzeninde bulunmalıdır.

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- Richlea mercimeği gibi, içerdikleri yüksek protein oranıyla bakliyatlar, sağlıklı beslenme listelerinin başında geliyor. Protein içeriği bakımından ilk sıralarda olan mercimeğin 100 gr'ında 26 gr protein bulunuyor.

- Gluten içermeyen bakliyatlar pek çok farklı hastalık için alternatif bir besindir.

- Bakliyatlar, sodyum içeriği düşük besinler olduğu için ödem şikâyeti olan, tiroid problemi olan ve böbrek rahatsızlığı olan kişiler tüketebilir.

- Folik asit kaynağı olarak bakliyatlar hamile beslenmesinde oldukça fazla tercih edilebilir.

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