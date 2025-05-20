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Başkentte üç güzergaha metrobüs geliyor: Fotoğrafları ortaya çıktı

Başkentte üç güzergaha metrobüs geliyor: Fotoğrafları ortaya çıktı

15:1320/05/2025, Salı
AA
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Foto: AA
Foto: AA

EGO Genel Müdürlüğü, başkentte şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla araç filosuna yeni nesil metrobüsler katacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor.


Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.

Metrobüsler üç güzergahta hizmet verecek

EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor.


Ayrı üç güzergah, "Yenikent-Ulus-Karapürçek", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü" olacak.

Öte yandan, 1 metrobüs, test amaçlı sürüş ve güzergah deneyimi kazanmak amacıyla Ankara'nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor.


#Ankara
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