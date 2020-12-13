Batırık tarifi: Batırık nasıl yapılır?

Anadolu'nun en güzel yemeği: Batırık

Tek başına ana yemek olacak bir tat: Batırık. Batırık için bir tür sulu kısır ya da bulgur köftesi demek mümkün. Peki batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır? Size verdiğimiz adımlarla uygulamayı unutmayın. Kolay gelsin...



Mersin yöresine ait batırık, soğuk içilen çorbaların en lezzetlisi diyebiliriz. Soğuk içimiyle içinizi serinletecek batırık, sıcak yaz aylarında ferahlamanın en güzel yolu. Kendi başına ana yemek olacak kadar doyurucu ve lezzetli olan batırığı en kolay ve en kıvamında hazırlamak için aşağıda sizlere verdiğimiz adımları uygulayabilirsiniz.