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Batırık tarifi: Batırık nasıl yapılır?

Anadolu'nun en güzel yemeği: Batırık

Tek başına ana yemek olacak bir tat: Batırık. Batırık için bir tür sulu kısır ya da bulgur köftesi demek mümkün. Peki batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır? Size verdiğimiz adımlarla uygulamayı unutmayın. Kolay gelsin...

Mersin yöresine ait batırık, soğuk içilen çorbaların en lezzetlisi diyebiliriz. Soğuk içimiyle içinizi serinletecek batırık, sıcak yaz aylarında ferahlamanın en güzel yolu. Kendi başına ana yemek olacak kadar doyurucu ve lezzetli olan batırığı en kolay ve en kıvamında hazırlamak için aşağıda sizlere verdiğimiz adımları uygulayabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batırık.
Batırık.

İç Anadolu'nun sevilen yemeklerinden batırık; domates, salatalık ve biberle hazırlanıyor. Bu hafif öğünü mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

Batırık.

Batırık tarifi için malzemeler

1 Su Bardağı Esmer Kısırlık Bulgur

1 Çorba Kaşığı Biber Salçası

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

1 Adet Rendelenmiş Kuru Soğan

1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Yer Fıstığı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

1 Adet Limon

1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon

2 Çorba Kaşığı Nar Ekşisi

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Tahin

1 Kase Haşlanmış Kıyılmış Beyaz Lahana

1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Maydanoz

2 Dal Kıyılmış Taze Soğan

Yeteri Kadar Soğuk Su

Batırık.

Batırık yapılışı

Bulguru ıslatacak kadar üzerinde sıcak su gezdirin. 15 dakika dinlendirin. Salçaları, soğanı, yer fıstığını ve yağı ekleyip 15 dakika yoğurun. Salçaları, soğanı, yer fıstığını ve yağı ekleyip 15 dakika yoğurun.

Batırık kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

Batırık 30 dakikada hazırlanır ve pişer.

Batırık kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan batırık kalorisi 232,4.

Batırık yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Batırık için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13 lira.

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