'Beş kişiden biri randevusuna gelmiyor' diyen Bakan Koca'dan vatandaşa çağrı: Devlet sorunların üstesinden toplumla birlikte gelir

Sağlık Bakanlığı tarafından önceki gün Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alıp gelmeyen ya da randevusundan önce aynı branşta muayene olanların 15 gün süreyle yeni randevu alamayacağı duyuruldu.

RANDEVUSUNA GİTMEYENE 15 GÜN BEKLEME SÜRESİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, “MHRS’DEN randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Bakan Koca, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Randevusunu iptal etmeyen vatandaşlara seslenen Koca, "Devlet, sorunların üstesinden toplumla birlikte gelir." dedi.

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"RANDEVUNA NEDEN GİTMEDİN DOSTUM?"

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halen her 5 kişiden 1’i doktor randevusuna gelmiyor. Her 5 kişiden 1’i acaba neden randevu alıyor? Hasta, sağlıklı, beraber tartışmamız gereken bir konu. Devlet, sorunların üstesinden toplumla birlikte gelir. Yeri gelince şu soruyu sorun: Randevuna neden gitmedin dostum?"

Halen her 5 kişiden 1’i doktor randevusuna gelmiyor. Her 5 kişiden 1’i acaba neden randevu alıyor? Hasta, sağlıklı, beraber tartışmamız gereken bir konu. Devlet, sorunların üstesinden toplumla birlikte gelir. Yeri gelince şu soruyu sorun: Randevuna neden gitmedin dostum? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 24, 2022

HAYAT Sağlık Bakanlığı harekete geçti: MHRS'de gidilmeyen randevulara karşı yeni uygulama devrede