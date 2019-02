Beton binalar geleneğimiz oldu

Dışardan bakanların görmek için kilometreler harcadığı tarihi yapılar, şehrin sakinleri tarafından zamanla görünmez hâle geliyor. Yabancılaşma arttıkça koruma, değişim ve onarım hakkındaki değerlendirmeler kısır kalıyor. Tarihi yapıların baş düşmanı, şehrin geleneksel ruhuna aykırı olan betonlaşma bile normalleşebiliyor. Roma Kolezyum’u başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde koruma ve restorasyon çalışmalarında bulunan İtalyan mimar Francesca Brancaccio ise betonlaşmaya farklı bir açıdan yaklaşıyor ve şöyle diyor: “Bütün malzemelerin kullanımı yasal. Beton binalar, bugünkü geleneğimizin parçası demek oluyor. İlerden bugüne bakıldığında ne yaptığımız daha net belli olacak. İstanbul özelinde söyleyecek olursak şehrin geleneksel karakteri değişiyor, sosyal yaşam da zedeleniyor. İstanbul’da Bizans ve Osmanlı etkileri eşit oranda görülüyor. Tarihin her anı, her dönemi şehre başka bir katkı yapar. Geleneksel malzemeler korunduğunda karakter de korunabilir. Restorasyonda ise zaten beton kullanımı esere büyük zarar veriyor. Küçük binaların problemi beton kullanılması. Betonun kaçınılmaz olduğu durumlar da var ancak en azından küçük binalarda kullanmayabiliriz.”

KORUMAK İÇİN BİLMEK GEREKİYOR

Kültür varlıklarını korumada çok fazla metot olduğunu belirten mimar, en temel iki noktayı şöyle anlatıyor: “İlki önleyici aksiyonlar. Yapının yakınına araç girişi engellenebilir, fabrikalar uzak tutulabilir. İkincisi de az müdahale. Çok fazla tarihi yapı var ancak para kısıtlı. İmkânların genişlediği, teknolojinin geliştiği dönemi bekleyene kadar restorasyonda en önemli alanları seçmeliyiz. Her onarım, geri döndürebileceğiniz bir çalışma olsa bile yapacaklarınız binanın tarihine kesin izler bırakır.” Kültür varlıklarını korumada teknolojinin önemine değinen mimar, şunları söylüyor: “Bilgisayarda üç boyutlu modeller sayesinde detaylı röleveler çıkartabiliyoruz. Daha iyi koruma için her zaman daha iyisini araştırıyoruz. Ancak teknoloji ve araştırmalar derken restorasyon çalışmasını deneysel şekilde yapıp esere zarar vermiyoruz. Sonunu bilmediğimiz bir deneme yapmayız. İtalya’daki deprem örneğin, mimari için bir fırsattı. Malzeme çalışmaları ve çözüm aramalarımızda faydalı oldu.Bütün müdahaleler geri alınabilir olmalı. Roma’daki Kolezyum’un restorasyonunda her taşa emek verdik, yeni ve eski yöntemleri bir arada kullandık. Restorasyon taleplerine baktığımızda ilk olarak Rafael’in Papa’ya bir mektup yazdığını biliyoruz. Koruyabilmemiz için bilmemiz gerekiyor. Kayıtlara ulaşmak ve yeni kayıtları doğru bir şekilde tutmak önemli. Her vaka biriciktir. Araştırma sonucu yöntemi seçmelisiniz. Gelecekteki sorunları önlemek için kaydetmeliyiz.”

HER ESER CANLI GİBİ

Yirmi yıllık deneyime sahip Brancaccio için Özbekistan’daki Carebuk Projesinin yeri ayrı: “Bir binayı restore etmek, insanların kültürünü ve bilgisini paylaşmak, geleneksel binaların yıkımını önlemek, kerpiç ve ahşap çerçeveli binaların korunmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesini istemiştik. 15 yıl çalıştığım bu proje ayrıca, Özbekistan Kültür Bakanlığı’nın okul projelerine öncülük etti. Yüzlerce öğrenci, farklı anıt ve miras algılarını gösteren çizimler yaptı. Restorasyonda büyüleyici olan şey, her birinin kendi tarihçesinin, kendi zamanının, kendi çözümlerinin ve gelecekte kullanım imkanlarının olması. Her eser canlı gibi. Roma Terme di Diocleziano’daki Michelangelo Buanoarroti ve Vicenza Basilica’daki Andrea Palladio’nun çalışmaları, restorasyon ve yeniden kullanımın iki güzel örneği. Ve tabi ki Catelvecchio’daki Carlo Scarpa çalışması. Kültür varlıkları milli değil evrenseldir. Tarihe ve geçmişe saygılı olmak hakkında söyleyebileceğimiz hikaye için çok şey öğretiyor.” Türkiye’de yapılan restorasyon işlemleri hakkında fazla bilgisi olmadığını belirten Brancaccio, gördüğü çalışmaların başarılı olduğunu söylüyor ekliyor: “Türkler, tarihe ve geleneğe önem veren bir millet. Bütün ülkelerde aynı başarıyı ve ilgiyi göremiyoruz.”

Yıkımlardan öğrendik

Yakın zamanda Irak ve Suriye’de yok olan tarihi yapıları hatırlattığımız deneyimli mimar, şöyle konuşuyor: “Yok etmek fiili, iyileştirmek eyleminin neredeyse tam karşıtı. Ölümün, hayatın karşıtı olması gibi. İnsan savaş ve cehaletle yok edebilir. Doğa da deprem, sel ve volkanik patlamalarla yok eder. Eğer bir yıkım olursa hâlâ yapılması gerekeni yeterince yapmamışız demektir. Eğitimde, bilgi edinmede, genç nesillerde farkındalığın artırılmasında ya da insanlara güzelliğe saygı göstermenin prensiplerini aktarırken yani eksiki kaldığımızı öğrenmiş oluruz. Hatta koruma ve güvenlik alanlarına yönelik faaliyetleri engellemede de.”

Bina kendi başına müzeleşti

Çalışmaları sırasında ilginç olaylar yaşadığını ve profesyonel ekiple çalışmanın önemli olduğunu söyleyen mimar, şöyle devam ediyor: “Arkeologlar, restoratörler, laboratuarlar ile çalışmaya başladığınızda onlar size daha farklı konularda cevaplar sunarken aynı zamanda yeni başka soruların da ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bir bina üzerinde çalışmaya her başladığınızda, birçok tarihi eseri keşfedebilirsiniz. Ve bir arkeolog olmanıza gerek yok. Bazen sadece duvarlardaki, alçıların veya fresklerin altındaki bazı izleri, plan üzerinde, bazı ölçülerde “okuyabilmeniz” veya arşivlerde bazı izler bularak, bir takım yüzeylere dokunabilmeniz hatta bazı kokuları sezebilmeniz veya tadabilmeniz yeterli. Bazen dedektif olmak gerekiyor. Kültürü görebilmek, sezebilmek, deneyimleyebimek gerekir. Bunun için Almanlar “Bauforschung” ifadesini kullanır. Bu kelimeyi yapı araştırması olarak çevirebiliriz ki bu bazen görebildiğiniz, duyabildiğiniz, sezebildiğiniz, tadabildiğiniz veya dokunabildiğiniz ayrıntılardan oluşur. Karşılaştığımız enteresan olaylardan birinde, Acerra’da bir kalenin antik cephesinde basit bir sıva altında bulunan sarı ve gri taşlardan oluşan harika bir geometrik mozaik vardı. Napoli’deki bir Konut Sarayında ise odaların duvarlarında ve tonozlarında tam bir fresk serisi keşfettik. Bu restorasyonu orayı bir Çağdaş Sanat Müzesi’ne dönüştürme çalışmasının bir parçası olarak yapıyorduk ama freskleri restore ettiğimizde binanın kendi başına bir müze haline geldiğini gördük.”