Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Beyin ölümü gerçekleşmiş her 4 kişiden yalnızca birinin organları bağışlanıyor
GENEL SAĞLIK

Beyin ölümü gerçekleşmiş her 4 kişiden yalnızca birinin organları bağışlanıyor

Organ bağışına dair farkındalık oluşturulan 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası'nda konuşan Prof. Dr. İbrahim Berber, "Bekleme listesindeki hastaların bir kısmı kendilerine virüs bulaşacağı endişesiyle tedavilerini yarıda kesiyor ve organ nakli olmaktan çekiniyor” dedi. Koronavirüs yüzünden nakil olacak hastalar da endişeli bağışçılar da…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Organ yetmezliğine bağlı ölümler tüm dünyada giderek artıyor. Organ nakli besleme listeleri ise gün geçtikçe uzuyor. Ülkemizde de 26 bin 742 kişi her an bağışlanabilecek bir organla yaşama yeniden tutunmanın hayalini kuruyor. Ancak organ bağışının istenen düzeyde olmamasının yanı sıra Kovid-19 pandemisi de organ bekleyen hastaları çok olumsuz etkiliyor.

Organ bağışı sayısında azalma

Beyin ölümü bildiriminde ve buna bağlı olarak organ bağışı sayısında azalma olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır ve Acıbadem International Hastanesi Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berber pandemi sürecinde virüs bulaşmayla ilgili organ bağışında bulunacak kişiler kadar organ nakli bekleyen hastaların da endişe duyduklarını belirtiyorlar.

Organ nakli efsanelerini unutun
SAĞLIK
Organ nakli efsanelerini unutun

Virüs yüzünden tedavilerini yarım bırakanlar var

Organ nakli bekleme listesindeki hastaların bir bölümünün kendilerine virüs bulaşacağı endişesiyle tedavilerini yarıda kestiklerini ve organ nakli olmaktan çekindiklerini söyleyen uzmanlar, gereken önlemler alındığı takdirde pandemi sürecinde de nakil ameliyatlarının güvenli bir şekilde yapıldığını vurguluyorlar. Prof. Dr. Ülkem Çakır ve Prof. Dr. İbrahim Berber, organ nakli için kadavradan bağışların artması gerektiğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

ABD'de doktorlar yanlış hastaya böbrek nakli yaptı
DÜNYA
ABD'de doktorlar yanlış hastaya böbrek nakli yaptı

Organ nakli isteği, vasiyettir

"Tüm dünyada her yıl 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda organ yetmezliği hastalarına yönelik duyarlılığı ve organ bağışına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlikler gerçekleştiriliyor. Tedavisi yalnızca doku ya da organ nakli ile mümkün olan hastalıklar ya da kazalar, nakil gereksinimini oluşturuyor. Organ bağışı kişinin hayattayken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmının veya tamamının, ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmasının bir anlamda vasiyet etmesi anlamına geliyor. Organ bağışı, sadece ülkemizde değil, dünyada da ihtiyacın sağlanamadığı önemli bir sorun. O yüzden daha çok sayıda bağış yapılması gerekiyor. Peki, kimler organ bağışçısı olabiliyor? 18 yaşını aşmış, akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışında bulunabiliyor. Organ bağışlamak, aynı zamanda başka birine can bağışlamak anlamına geliyor.

28 bin 568 hasta organ nakli bekliyor
HAYAT
28 bin 568 hasta organ nakli bekliyor

Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden bağış oranı artmalı

Ülkemizde böbrek, kalp, akciğer, karaciğer, pankreas ve ince bağırsak gibi organlar ile kalp kapağı, gözün kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilebiliyor. Nakil için gerekli organlar, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organlarının yakınları tarafından bağışlanması sonucu ya da gönüllü kişilerin canlı verici olmalarıyla elde edilebiliyor."

Canlı yayında organ nakli
HAYAT
Canlı yayında organ nakli

Organ nakillerinde oldukça başarılıyız

Ülkemizde organ nakli bekleme listesinde yer alan 26 bin 742 kişinin bulunacak organla hayata yeniden başlamanın hayalini kurduğuna dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, şöyle devam ediyor:

“2019 yılı rakamlarına göre geçen yıl gerçekleştirilen 5 bin 759 organ naklinin, 4 bin 381 tanesinin canlı vericiden, bin 378 tanesinin beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden yapıldı. Sağlık Bakanlığı verileri de beyin ölümü gerçekleşen her 4 kişiden yalnızca birinin organlarının bağışlandığını gösteriyor. Ülkemiz canlı vericili organ nakillerinde oldukça başarılı ancak organ bağışını desteklemenin en iyi yolun, beyin ölümü gelişen kişilerden alınacak organların artırılması ile mümkün olabilir.”

Organ nakli olan hastaları bekleyen gizli tehlike
HAYAT
Organ nakli olan hastaları bekleyen gizli tehlike

En güzel miras hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır

Zorlaşan yaşam koşulları ve yaşamak zorunda olduğumuz zor zamanların organ nakline olan hassasiyetimizi azaltmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ülkem Çakır, sözlerini “Unutmayalım ki bırakacağımız en güzel miras hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır” çağrısıyla bitiriyor.”

Hem hasta hem bağışçı endişeli!

Organ bağışındaki sorunlara son dönemde Kovid-19 pandemisi nedeniyle yenilerinin eklendiğini kaydeden Prof. Dr. İbrahim Berber, “Mart ayından itibaren pandemiye maruz kalan ülkemizde, yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen 3 bin 137 organ naklinin, 2 bin 683 tanesi canlı vericiden, 454 tanesi ise beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden yapıldı. Yoğun bakım yataklarının pandemi hastalarına ayrılmak zorunda kalınması beyin ölümü bildirimini ve dolayısıyla bağış sayılarını azalttı” sözleriyle önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bekleme listesindeki hastaların bir bölümünün de kendilerine virüs bulaşacağı endişesiyle tedavilerini yarıda kestiğini ve organ nakli olmaktan çekindiğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Berber, gerekli önlemler alındığı takdirde nakil ameliyatlarının da güvenli bir şekilde yapıldığını vurguluyor. “Gerek canlı vericiden gerekse beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden yapılan organ nakillerinde rutin testlerin yanı sıra, Kovid-19 antijen-antikor testlerinin yapılması, izolasyon önlemlerine uyulması, süreci kontrollü hale getiriyor” diyerek, hastaların operasyon sonrası yakından takibinin de önem taşıdığını söylüyor.

Türkiye'den dünyaya organ nakli eğitimi: 78 ülkeden bin 669 kişiye eğitim verildi
HAYAT
Türkiye'den dünyaya organ nakli eğitimi: 78 ülkeden bin 669 kişiye eğitim verildi
Abone Ol Google News
Alanyada tur teknesi battı

Alanya'da tur teknesi battı

Teknede bulunan 30 turist için kurtarma çalışması başladı.
Minik Aydanın annesinden acı haber

Minik Ayda'nın annesinden acı haber

​91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı.
91 saat sonra enkazdan Aydayı kurtaran ekip konuştu: Su ve ayran istedi

​Bedeli istenip, tazminat davası açılabilir.

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

​Almanya sokaklarına PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.

​Büyük depremin artçısı bini aştı..
Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

​Deprem sonrası uzmanlardan 'riskli konut' uyarısı.

​Babaanne ve 4 torununun cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.
Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Sivrisinek tehlikesi kapıya dayandı, bilim insanları uyarıyor.
Boyu kısa<br>yüreği ise kocaman

Boyu kısa
yüreği ise kocaman

​Bir metre boyu ile 4 gündür uyumadan enkazdan hayat kurtardı.
Rüşvet operasyonu

Rüşvet operasyonu

8 ilde 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.