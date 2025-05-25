Beyoğlu’nda 33 yıllık edebiyat nöbeti

ZEYNEP KARACA





Hazzopulo Pasajı, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında yer alan tarihi bir geçit. 1871 yılında Rum tüccar M. Hacopulo tarafından inşa ettirilmiş. Pasajın ismi zamanla farklı şekillerde anılmış; Hacopulo Pasajı, Han Geçidi ve Danışman Geçidi gibi adlarla da bilinmekte. Neoklasik mimari tarzında yığma yapı tekniğiyle inşa edilen pasaj, ortasında geniş bir avluya sahip. Bu avlu, çevresindeki iki ve dört katlı yapılarla birlikte, ziyaretçilere ferah bir atmosfer sunar. İlk dönemlerinde pasajın üst katları konut, alt katları ise çeşitli dükkânlar olarak kullanılmış. Hazzopulo Pasajı, İstanbul’un kültürel ve sanatsal yaşamında önemli bir rol oynamış. 1869 yılında pasajda açılan Adam Musiki Mağazası, Türkiye’nin müzik tarihine dair önemli bir merkez olmuş. Mağazanın üst katı, 1874 yılında Türkçe opera sahneleyebilmek için sanatçı yetiştiren bir okul haline getirilmiş ve ilerleyen yıllarda İstanbul’un ilk oda orkestrası da burada dinleyicileriyle buluşmuş. Pasaj, edebiyat dünyası için de önemli bir mekân olmuş. Namık Kemal’in İbret Gazetesi’nin basımı burada gerçekleştirilmiş, Ahmet Mithat Efendi’nin matbaası da bu pasajda yer almış. Ara Güler’in babasının eczanesi buradaymış. Günümüzde Hazzopulo Pasajı, nostaljik atmosferiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmekte. Pasajda çeşitli kafeler, kitapçılar ve butik dükkânlar bulunuyor. Hazzopulo Pasajı, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla İstanbul’un önemli simgelerinden biri olmaya devam ediyor.

Tarihi önemi bu kadar eski olan pasaj içinde yer alan Scala Kitap Müdürü Ali Osman İşleyen ile bugünü konuştuk.

Kaç yıldır kitapçılık yapıyorsunuz? Beyoğlu’nda kitapçı olmak üzerine neler söylemek istersiniz?

1992 yılında kurulan Scala Kitapçı daha önce Mis Sokak’ta başlamış olup Hazzo Pulo Pasajı’nda 17 yıldır varlığını sürdürmektedir. Scala Yayıncılık Cağaloğlu ve Beyoğlu şubeleriyle bu yıl 33. yaşını kutluyor. Zaman ne kadar değişiyor olsa da Beyoğlu’nun kültürel bir hazine olduğu su götürmez bir gerçek. Günümüz koşullarında pek çok kitabevi kapanıyor olması üzücü olsa da Pera da okurlar ile buluşmak bizim için büyük anlam ifade ediyor.





Jön Türklerin buluşma mekanı

Hazzo Pulo’nun kadim bir geçmişi var. Namık Kemal’den Ahmet Mithat Efendi’ye. Burada kitapçı açmak fikri üzerine neler söylemek istersiniz?

Tarihi, edebi ve siyasi açıdan özellikle Jön Türkler’in buluşma mekanı, Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’yi burada yazması ve Orhan Veli’nin uğrak noktalarından biri olması da 1870 yılında kurulan bu tarihi yapının ne kadar zengin bir geçmişi olduğunu da gözler önüne seriyor.

Beyoğlu’nda sahaf kültürü her geçen gün azalıyor. Bunun sebepleri sizce sadece maddi mi?

Bunu sadece maddiyata bağlamak doğru olmaz. Kültürel yapının değişimi, yeni neslin ilgi alanlarının farklılık göstermesi ve sonrasında ekonomik sebepler olduğunu söyleyebiliriz.Tabi çölleşen kültür ortamı da bunun en önemli sebeplerinden biri.





Kitap bizim toplumda ihtiyaç değil hobi

Kültüre hizmet etmek gibi zor bir alana talipsiniz, karşılaştığınız zorluklar oldu mu?

Kültürel alanlarda var olmak her dönemde zorluklarla paralel ilerlemiştir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile de daha da azaldığı aşikar kitap ise bizim topluluğumuzda gereklilikten çok hobi olarak ele alındığından zorluk çıkarması su götürmez bir gerçektir.





Yaşar Kemal’in uğrak adresiydi

Beyoğlu’nda bir kitapçı olarak kültür elçiliği yaptığınızı da düşünüyor musunuz? İlginç hikayeleriniz var mı?

Rahmetli Yaşar Kemal ve Tuncel Kurtiz yaşarlarken sıkça Pasajı ziyaret ederdi. Şimdilerde ise İlber Ortaylı ve genellikle dizi oyuncuları vakit buldukça uğramaktadır. Ayrıca Masumlar Apartmanı ve Ömer dizilerinin de film seti Scala Kitapçi’ydı o sebeple kültür elçisi olduğumuzu söyleyebiliriz.





Okurlarımızla kurduğumuz kitap kulübümüz var

Beyoğlu dediğimizde çok renkli bir kimlikten söz ediyor diyoruz, size bunun yansıması nasıl oluyor? Sürekli müşterileriniz var mı? İlişkilerinizi nasıl yürütüyorsunuz?

Kitabevine uğrayan okurlar ile kurduğumuz bağ kitapların da ötesinde. Hergün tanıştığımız yeni okurlarımız sohbet ederken karşılıklı ilham alıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır biriktirdiğimiz 100 bine yakın Scala Kitap Kulübü üyemiz var ve onlarla dijital olarak interaktif bir iletişim içindeyiz. Ayrıca haftalık haber bülteni yayınlamaktayız. Okurlarımız scalakitapci.com’a üye olarak bu hizmetimizden, Scala&Hermes News’dan ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Ayrıca internet sayfamız olan scalakitapci.com üzerinde “tıkla ve gel-al” uygulamamız da mevcut. İnternet üzerinden sipariş veren okurlarımız kitaplarını gelip kitabevimizden aldıklarında hem kargo ücreti ödemiyor hem de Beyoğlu’nun tarihi dokusu içinde kahvelerini yudumlayabiliyor. Kitabevimize sürekli uğrayan ve bizi tercih eden pek çok okurlarımız var. Sürekli iletişimde olmak, gerek çay ve kahve ikramlarımız gerekse sunduğumuz indirimler ile de kurduğumuz bağ gün geçtikçe güçlenmektedir.



