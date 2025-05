Gönlü geniş bir dava yoldaşı

Babam, Düzce’den askerlik için İstanbul’a gelmiş. Dört yıl süren askerliğini Hadımköy’de tamamlamış. Askere giderken de kendini ziyaret edeceklere “Bana sadece bulduğunuz, alabildiğiniz kitapları getirin” diyormuş. Nöbet sırasında, boş zamanlarında kitap okurmuş hatta kitap okurken bir komutanı denk gelmiş. “Oğlum sigara da içiyorsun samanlık yanacak” demiş. “Yok komutanım, ben dikkat ediyorum” demiş. Tezkeresini aldığı zaman da bir tahta valizle çıkıp Çengelköy’e halasının yanına gitmiş. Bir daha da Düzce’ye dönmedi. Babam varlıklı bir ailenin çocuğuymuş. Düzce’de epey tütün tarlaları varmış. İstanbul’da, askerliğinden hemen sonra halasının yanında on beş kişilik aile olarak bir köşkte yaşamışlar.

Babam sık sık Cağaloğlu’na kitap almaya gidermiş. Zaten çoğunlukla Cağaloğlu taraflarında bulunduğu için Üstad Necip Fazıl’la orada tanışmış. Babam, Üstad’dan bahsederken onun da konaklarda büyüdüğünü, Arvasi ile tanıştığını ve yolunu bulduğunu, kitabı çok sevdiğini anlatırdı. Üstad’la Türkiye’nin siyasi gidişatı hakkında konuşurlarmış. Babamın Toptaşı Cezaevi’nin karşı kaldırımında Üstad’ı beklediğini hatırlıyorum, bunu rahmetli annem de söylerdi. Üç ay boyunca işini gücünü, her şeyini bırakıp orada beklemiş.

O dönem yayıncılık hayatının en canlı olduğu Cağaloğlu’nda vakit geçirirken zamanla Türk Ocağı ve Marmara Kıraathanesi’yle de haşır neşir oluyor. O mekânlara her gün giderdi. Sabah akşam orada olurdu. Birkaç sefer hepimizi götürmüştü. Orada mesela birkaç gün eve gelmeden takılırdı. Hep kalabalık bir topluluk olurdu. Marmara Kıraathanesi’nde 20-30 kişi otururlardı, oraya dair hatırladıklarım; çay, sigara dumanı ve ağzına kadar dolmuş küllüklerdir. Marmara Kıraathanesi’nde Mehmet Niyazi ağabey, Reşat Şen ağabey ve (İsmail) Ünalmış diye bir arkadaşları olurdu. Öğrenciler olurdu, birçok insan olurdu, Yumuşhan ağabey olurdu. Masalar birleştirilmişti hatta orası hatırladığım kadarıyla katlı bir yerdi. Büyük bir yerdi. En dipte bir yerde otururlardı. Çaycı da ha bire çay getirir götürürdü. Salon duman içindeydi. Babamın beni oraya yedi yaşındayken götürdüğünü hatırlıyorum. Bir şeyler de almıştı. Pamuk şekeri, akide şekeri falan babam akide şekerini çok seviyordu. Ama tabii akşam oldu. Hani eve gidelim gibisinden şeyler söyledim. “Gideceğiz, gideceğiz…” Onlar hararetli konuşuyorlar, anlatıyorlar.

Her evresinde, mutlu bir çocuktuk. Evet, babam sinirli bir adamdı ama diyorum ya biz bir tokadını yemedik. Biz mesela açıktık, bize kapanacaksınız diye hiçbir baskıda bulunmadı, annem de tesettürlü bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Yeme içme konusunda son derece cömertti mesela bize süt alırdı, sütçüsü vardı. On kilo süt alırdı. Gelene, postacıya, yolda çalışana, herkese ikram ederdi. Annemle babamın ilk çocukları yaşamamış. Bu sebepten Eyüp Sultan’a adaklılarmış. O zaman babam Mahmutpaşa’da çalışıyormuş. Eyüp Sultan’da elbiselik, eşarplık ipek kumaşlar dağıtmış. Yıllar önce annem ablamı alıp Adapazarı’na akrabalarına gitmiş. Babam da çok geç saatte eve gelmiş. Bakmış ki evde bir hırsız var, tahta kapılar ya o zaman. Annemin döşeğin altında biriktirdiği üç beş kuruş parayı bulmuş. Babam demiş ki, hemşehrim dur. Sen bunları bırak, karım gelince çok üzülür. Ben senden şikâyetçi olmayacağım, senin ne kadara ihtiyacın var diye sormuş. Adana’dan gelmiş o adam, hep anlatırdı babam, hiç unutmam bunu. Sen demiş al bu parayı, bu gece de burada benimle kal, benim evimde ye iç, bu paket de sigaran, bu da senin yol paran, bu iyi bir meslek, iyi bir şey değil, seni şikâyet etsem gelir cezaevine atarlar, gencecik adamsın. Sen var git memleketine, sonun iyi olmaz. Aldığını yerine koy, sana bunların tutarı kadar parayı vereceğim. Ben seni sabah bindirip göndereceğim, o hırsızı babam ikna etmiş. Ertesi gün Harem’den bilet almış onu memleketi Adana’ya göndermiş. Her sene gelirdi o adam bize, çok iyi yürekli bir adamdı.