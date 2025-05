Rüzgârlı Pazar'da yarım kalan bir hayal

Dizinin başrol çocuk oyuncularından 11 yaşındaki Mehmet Oğuz Dinçer, Duran karakterinin ilk oyunculuk deneyimi olduğunu söylüyor. Dinçer, metni ilk okuduğunda çok etkilendiğini belirterek, “Metni okuyunca kalbim ağrıdı. Hikâye beni çok duygulandırdı. Bu küçük çocuğun hayatı gerçekten zor. Babası verem ve üstelik beli kırık. Hasta olduğu için çalışamıyor. Annesi ise ailesini geçindirmek için evlere temizlik yapmaya gidiyor. Duran, hem annesine destek olmak hem de kardeşini doyurmak için pazarda çalışıyor. Ama pazarda başına gelmeyen kalmıyor. Küçücük yaşında omuzlarına yüklenen sorumluluk o kadar ağır ki... O yaşta bir çocuğun böyle zorlu bir hayatla mücadele etmesi beni çok etkiledi” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Bu hikâye bana, hayatta her çocuğun aynı şansa sahip olmadığını hatırlattı. Duran, hayatta kalmak için küçücük yaşında koca bir adam gibi davranmak zorunda kalıyor. Bu beni gerçekten üzdü ama bir yandan da Duran’ın güçlü duruşu ve ailesine olan sevgisi beni çok etkiledi. Onun bu mücadelesini canlandırmak benim için hem zor hem de çok anlamlı.” Dizinin geçtiği dönemi çok ilginç bulduğunu belirten Dinçer, “2000’li yıllarda yaşamak isterdim. İnsanlar pazarda buluşuyor, sohbet ediyor, bir arada yaşıyorlar. Şimdi ise herkes telefonlara bakıyor. İstanbul gibi bir yerde yaşasaydım, kesinlikle o yılları seçerdim. Ancak Muğla’da, sosyal ortamın güçlü olduğu bir çevrede yaşıyorum. Ve arkadaş ortamım gerçekten neredeyse teknolojiye hiç bağlı değil” diyor.

Diziye ilham veren usta yazar Mustafa Kutlu ile tanışma anını da anlatan Dinçer, “Mustafa Kutlu çok iyi kalpli, çok iyi yürekli bir insan. Çok sevdim kendisini. Aramızda komik bir olay yaşandı. Mustafa hoca, adımı sorduğunda bende dizideki karakterimin ismini ve memleketi olan Yozgat’ı söyledim. Mustafa hoca hayatının şokunu yaşadı o an. ‘Kitaptaki karakterimin adı da Duran ve o da Yozgatlı. Nasıl oldu bu? Nereden buldunuz bu çocuğu?’ dedi. Ben ve yönetmenimiz anlamadık. Uğur Uzunok anladı. Meğerse gerçekten adımı soruyormuş ama ben yanlış anlamışım. Bu durum bizi epey güldürdü” diyerek tatlı bir anıyı paylaşıyor.

“Oyunculuk kariyerimi etkileyebilecek bir şey, bir proje oldu bu” diyen Dinçer, çekimler sırasında yaşadığı başka bir anıyı da paylaşıyor. Dinçer, “Bir sahnede balon satan bir çocuğu oynuyordum. Tam o sırada fırtına çıktı ve balonlar beni gerçekten uçurdu. Ayağım yerden kesildi, üst geçitte bir sağa bir sola savruldum. Hem ben hem ekip arkadaşlarım o an kahkahalarla güldük. Sonunda sahneyi gülmeden çekmeyi başardık” ifadelerini kullanıyor.

Usta yazar Mustafa Kutlu’nun “Rüzgârlı Pazar” adlı kitabını diziye uyarlayan yapımcı ve senarist Uğur Uzunok, diziyi hayata geçirme sürecini anlatırken, romanın sinematografik yapısının uyarlama fikrini doğurduğunu belirtiyor. Bu fikrin nasıl başladığını şu sözlerle dile getiriyor: “O kadar sinematografik sahneler var ki romanda. Genel olarak Mustafa Kutlu hikâyelerini göze hizmet edecek bir dille yazar. Yani öykülerini okurken bilirsiniz ki anlattığı yerler gerçek yerler. Çünkü ressam kendisi. 2008 yılında Mustafa Kutlu’ya Dergah Dergisi’ne gidiş gelişlerimde Rüzgârlı Pazar’ı imzalatmışım. Çünkü hikâyenin çok yerinde merhametten gözlerim dolmuştu, benim için hususi bir hikâyeye dönüşmüştü. O zamanlar henüz yeni yeni senaryo yazmaya başlamıştım ve bir de not almışım o günlerde. Nasip. İnsan reddetse kaçamaz, kovalasa yakalayamaz.” Uzunok, hikâyenin özünü ise şöyle vurguluyor: “Hikâye 2000’lerde geçiyor. Her şey çok değişti. Öncelikle o dönemi yaşatmak için çok çaba sarf ettik. 2000’ler deyip geçmeyin, 90’ların da hatta 80’lerin de etkisi var. Karakterlerimizin birçoğu 80 öncesi doğmuş demek bu. Dolayısıyla karakterleri ele alırken bu şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca cast aşamasında çok dikkatli davrandık. Nimet ve Cesur görme engelli. Bu bir oyuncu için meydan okuma demek, Duran 11 yaşında bir çocuk. Üstelik Yozgatlı ve şivesi var. Bütün bu etkenler her kısımda titizlikle çalışmamızı mecbur kıldı. Bu hikâyenin özü merhamet. Siz ‘bir merhamet masalı’ deyin. Mustafa Kutlu anlatıyor ‘Biri yoksulluktan bahsedecek olsa suratımız buruşuyor, dinlemek istemiyoruz’ diye. Biz tam da bu yüzden yapıyoruz Rüzgârlı Pazar’ı. O kadar güzel bir iş çıkıyor ki ortaya, iddialı söyleyelim, merhameti dayatacağız.”