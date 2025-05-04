Acılara sessiz kalamazdık

Türkiye ve Suriye’deki depremlerden etkilenerek yazdıkları ‘Sad Dance’i yayınlayan Oi Va Voi, bu şarkının da içinde yer aldığı yeni albümleri ‘The Water’s Edge’i Gülbaba Records etiketiyle dinleyicileriyle buluşturdu. Uzun bir aradan sonra yeniden ülkemize gelecek grup mini bir turne ile tam 4 konser verecek. 7 Mayıs’ta Ankara 6:45’te, 8 Mayıs’ta F. Stop Salon Eskişehir’de, 9 Mayıs’ta İstanbul Babylon’da ve 10 Mayıs’ta İzmir Soldout PSM’de sahnede olacak Oi Va Voi ile turne öncesi hem yeni albümü hem de yaşadığımız felaketin yeni şarkısına nasıl ilham olduğuna kadar pek çok konuyu konuştuk.

Grubun solisti ve dinamikleri sürekli değişti ve değişmeye devam ediyor, geriye neyi kalıyor?

İlk günlerden itibaren gruptaki oyuncular değişti ama grubun orijinal konsepti hala orada; ruhu, kökleri, enstrümantasyonu aynı kaldı. Ön saflarda klarnet, keman ve trompetten oluşan aynı kadroya sahibiz ve bu da enstrümantal sesin iyi-kötü ve dramatik bir şekilde duygusal olarak yan yana gelmesini sağlıyor. Bu yeni albümde piyano ve klavye eskisinden daha büyük bir rol oynuyor.





Depremden sonra ilk konseri dayanışma için verdik

Sad Dance’dan bahsetmek istiyorum. Suriye ve Türkiye’yi çok etkileyen depremden sonraki gün bu şarkıyı stüdyoya girip yaptınız. Size bunu yaptıran duygu neydi?

Yıllar boyunca Türkiye’de pek çok konserler verdik, bazı dostlar edindik. Buradaki insanları tanıdığınızda, deprem gibi trajediye daha da yakınlaşırsınız. Durumdan etkilenen insanlarla dayanışma içinde olmak ve onları duymak için bir şarkı yazmak istedik. Onların acılarını tam hissedemesek de travmatik bir şey yaşadıklarını anlayabiliyoruz ve müziğimiz aracılığıyla onlara ve acılarına daha yakın oluyoruz.

Sad Dance için “yas ve umudu bir araya getirdik” demiştiniz. Bu cümleyi açıklar mısınız?

İnsanlar yas tutmak zorundadır ama er ya da geç yasın içinden çıkmanın yolunu da bulmak zorundadırlar ve şarkı yasın iki yönünü göstermeye çalışmaktadır. Yasın içine girmek ve yasın dışından çıkmak.





Politik değiliz

2023 depremi, Avrupa’da değişen sosyo-politik süreç, savaşlar albümün temelini oluştururken siz “siyasi bir albüm yapmak istemedik” dediniz. Müziğinizde mesajınızı verirken neyi ön plana aldınız?

Biz politik grup değiliz, grupta bir sürü kişi yer aldığı için grubun ortak politik mesaj vermesi mümkün olamazdı ve bizim istediğimiz de bu değil. Dünyayı kişisel bakış açısından bakıp tecrübe edindiğimiz için olayları kişisel bir biçimde sunabiliriz. Dayanışma sözleri ve müziği vaaz vermeden yazmayı seviyoruz.





Mutlaka balık ekmek yeriz

Türkiye’yi defalarca geldiniz net olarak sormam gerekirse mesela hiç ülkemize gelmeyen birisine nerelere gitmeni ve neler yemesini önerirsiniz?

Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve İstanbul’da konser verecek kadar şanslıydık. İngiltere’den bunu yapma şansına sahip gruplar yoktu, biz şanslıydık. Her yeri birbirinden farklı ama onları bir arada tutan şey, her yerde bulabileceğiniz muhteşem yemeklerdir. Ne zaman İstanbul’da olsak, sahile gidip balık teknelerinden uskumru balık ekmek yiyoruz.

Siz her ne kadar folk müzik yapsanız da neden sürekli caz müzik yaptığınız düşünülüyor?

Bunu daha önce hiç duymamıştık! Grubumuzda trompet olduğu için olabilir mi? Notalar ve ölçekler farklı olsa bile, belki de sınırları aşan serbest stil çalma caza benzediği içindir. Majör ve minör akorların yan yana gelişi sese iyi-kötü bir duygu katıyor.





Adımızı hâlâ söyleyemiyorlar

“Oi Va Voi” grubunuzun adının okunması bir hayli zor. Kulağımıza çok farklı telaffuzlar gelebiliyor bazen. Bununla ilgili anınız var mı?

20 yıldır bizi tanıyan arkadaşlarımız bu ismi hala yanlış anlıyorlar. Bunun komik olduğunu düşünüyoruz, bu bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil onun için bundan gerçekten endişelenmiyoruz.

Müziğinizin bir alternatifini görmüyorum. Tekrar eden tempolarınızda bile duygu var. Bunu nasıl yakalıyorsunuz?

Teşekkür ederim, bu büyük bir iltifat. Onları hazırlamaktan asla vazgeçmiyoruz. Her şeyi rafine etmek için saatlerce, günlerce ve haftalarca çalışıyoruz. Bunu güzel bir bina üzerinde çalışan bir taş ustası gibi görüyoruz. Herkes yukarıdan bakmadığı için bazen binanın üstünde çok az insanın göreceği bir şey yontuyorlar ancak çok az insan oraya baksa bile, ruh ve zanaatkar yine de orada olmalıdır.





Kültürünüzü çok seviyoruz

Batı turneniz için Türkiye’deki dinleyicilerinize mesajınız var mı?

Türkiye, bizim ikinci evimiz, orayı, insanlarını ve kültürünü çok seviyoruz. Sizlerle harika konserleri yeniden paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.



