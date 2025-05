Gazze dimdik ayakta duran bir ruh

Yüzyıllardır işgale, yıkıma ve zulme direnen Filistin halkı, bugün hâlâ insanlık tarihinin en derin yaralarından birini taşıyor. Topraklarından koparılan, evleri başlarına yıkılan, sevdiklerini kaybeden kadınlar, çocuklar, yaşlılar... Tüm bu acıların ortasında Filistin halkı, sarsılmaz bir imanla ayakta durmaya devam ediyor. Gazze’nin sokaklarında yankılanan her adım, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda insanlığın onurunu koruma çabasının simgesi. Bu büyük mücadelenin, zulme karşı haykıran sessiz çığlığın bir sanat diliyle anlatılması ise vicdanları harekete geçirecek kadar güçlü bir çağrı. Bu çağrının bir yansıması olarak, Albayrak Grubu’nun kültür ve sanata verdiği değerin bir ürünü olan “Mekânın Gerçek Sahibi” sergisi, geçtiğimiz günlerde Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi’nin tarihî atmosferinde sanatseverlerle buluştu. Ressam Bedia Kirişçi’nin özgün yağlı boya eserlerinden oluşan bu özel koleksiyon, yalnızca bir sanat sergisi değil; aynı zamanda zulme karşı yükselen sessiz bir feryat, insanlığın vicdanına yöneltilmiş güçlü bir dokunuş niteliği taşıyor.

Sergide yer alan her bir eser; yerinden edilmiş bir yastık, boş bırakılmış bir sandalye, terk edilmiş bir pencereden süzülen ışık gibi sembollerle izleyiciyi yalnızca estetik bir yolculuğa değil, aynı zamanda empati ve farkındalık dolu bir içsel sorgulamaya davet ediyor. Bu anlamlı sergiden elde edilecek tüm gelir ise Yeryüzü Doktorları aracılığıyla, başta Gazze olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyaç duyan coğrafyalarda umut olmak üzere kullanılacak.

Ressam Bedia Kirişçi, Filistin halkının direnişini, umudunu ve sarsılmaz teslimiyetini yalnızca ekranlardan izlenen haber görüntülerinden değil, kalbinin derinliklerinde hissettiği güçlü bir bağla resmettiğini ifade ediyor. Onun fırçasından çıkan her bir kompozisyon; baş eğmeyenlerin, onurla direnenlerin ve imanla mücadele edenlerin sessiz ama vakur hikâyesini anlatıyor. Kirişçi, eserlerinde yer verdiği her ayrıntının, dimdik duran başların, boyun eğmeyen bakışların, tüm yokluklara rağmen eğilmeyen duruşların birer sembol olduğunu vurguluyor. Kirişçi, “Benim bu sergiyle vermek istediğim mesaj çok net ve çok içten: Gazze halkının inancına, sabrına, tevekkülüne ve verdikleri insanüstü mücadeleye derin bir hayranlık duyuyorum. Onlar, imkânsızlıkların tam ortasında, kuşatma altındaki hayatlarında bile adeta dünyaya meydan okurcasına dimdik ayakta durmayı başarıyorlar. Mallarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş olsalar bile; en temel ihtiyaçlardan yoksun kalsalar bile, tek bir an için bile inançlarından, vakarlarından, insanca yaşama haklarından vazgeçmiyorlar. Sergimin ana teması da bu duygunun, bu kararlılığın bir yansıması: Ben hiçbir zaman kaybetmiş bir Gazze görmedim; çünkü Gazze, yıkılan duvarların, bombalanan evlerin, kaybedilen canların ötesinde, dimdik ayakta duran bir ruhun adıdır” diyor.