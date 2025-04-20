Dergilik'te bu hafta: Karabatak ve Hece

Hece, 340 sayıyı geride bıraktı. Faruk Uysal’ın beş kişilik yayın kurulunda olduğu derginin bu sayısında 97 sayfalık Turgut Cansever dosyası hazırlanmış. Dosya editörü Hacer Yeğin Güneş, takdim yazısının dışında Halil İbrahim Düzenli’yle Cansever üzerine söyleşi yapmış. Ali Günvar, usta mimarın biyografisini kaleme almış. Dosyaya destek veren diğer yazarlar, Eyyüp Akyüz, Mehmet Öğün, Mustafa Ruhi Şirin, Yusuf Civelek, Enes Uyar, Serkan Duman, Ahmet Yılmaz ve Batu Kepekcioğlu. Yazımın başlığını Cihan Aktaş’tan aldım. Usta hikâyecinin, Hale Sert’in Edebiyat Devrimi-Cumhuriyet Aydınının Yeni Bir Dil ve Edebiyat Kurma Telaşı isimli kitabı üzerine yazdığı metnin başlığı Her Şeye Rağmen Edebiyat. Şu sıralar şiire ayırdığı sayfaları azaltan Hece, tanınmış şairlerle yoluna devam ediyor. Bu sayıda ikisi çeviri olmak üzere 13 çalışmaya yer verilmiş. Hece’nin söyleşi konuğu Dilara Ayşe Akdeniz. Yazarla Gülsen Kıraç konuşmuş. Yunus Emre Altuntaş, Şiirin Amacına Dair başlıklı bir dizi yazıya başlamış. Mehmet Aycı, Alâattin Karaca’yla Cevdet Karal arasındaki tartışmayla ilgili görüşünü yazıya dökmüş. Bu konudaki görüşümü kendime saklıyorum. Son yazı Mustafa Everdi imzalı. Everdi, Selçuk Küpçük’ün genişletilmiş baskısı Hece Yayınları’nca yapılan devasa eseri Edebiyat Dergileri Atlası’nı yazmış. Şiirle bitireyim. İhsan Deniz üsta tan: Yol kapalı / Bulut kaplamış olmalı. Edebiyat dergisine, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

İsmail Kara ağabeyin Derin Tarih’teki (157. sayı) Ortadoğu Türkiye’nin Ne(re)si Olur? başlıklı yazısından: “Türkiye’nin Ortadoğu bataklığında ne işi var?” sorusunu sık sık duyarız. Oysa asıl soru şu olmalı: Nasıl oldu da Türkiye dört asır yönettiği, emek ve can verdiği; ilim, kültür, sanat, şehircilik ve estetik itibariyle damgasını vurduğu ve şimdi “Ortadoğu” diye adlandırılan bir büyük coğrafyadan; içinde Mekke’nin, Medine’nin, Kudüs’ün de olduğu kutsal bölgelerden fikren ve tasavvur dünyası itibariyle bu kadar çabuk koptu ve uzaklaştı? Medine müdafaası ve Fahrettin Paşa kaç milletin tarihinde var?





Hece’den:

Bilge şair Sezai Karakoç ile bilge mimar Turgut Cansever arasındaki benzerliği medeniyet yorumlarının benzerliği ile açıkladım. Sezai bey medeniyetin yeniden dirilişini tarih bilinci, kültür ve medeniyet merkezli siyasetle, Turgut Bey ise medeniyetin inşasını mimarî çevreden başlayarak öneriyor. Her ikisini de gelecek nesillerin dikkatle izleyeceğini düşünüyorum.”

Mustafa Ruhi Şirin





Karabatak

Dergisi Şule Yayınları’nca çıkarılan hacimli bir yayın. Sahibi A. Ali Ural. Yayın kurulu olmayan dergiye karabatakdergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0212 528 23 57 no’lu telefondan ulaşmak mümkün. 14 yıldır okuruyla buluşan Karabatak’ın Mart-Nisan sayısı Ramazan ve Edebiyat başlıklı dosyayla yayımlandı. 87 sayfa ayrılan dosyaya Esma Polat, Ergün Yıldırım ve Mustafa Özçelik’in aralarında olduğu 22 isim omuz vermiş. Dosyanın duası da Ahmet Hazinî’den. Duayı Mustafa Kara çevirmiş. Karabatak’ın söyleşi konuğu Ahmet Özhan. Hümeyra Yabar’ın sorularını cevaplayan Özhan, “Her ilahi her nutk-ı şerif bir mürşiddir” diyor. Ertan Ayhan Sertöz, karakalem çalışmasıyla sohbete katılmış. Bir başka konuk Ahmet Can. Savaş bittiğinde yine ‘şiir olan’ın ayakta kalacağına inanan şair, Hümeyra Yabar’ın sorularını cevaplamış. Ural’ın Ramazan Şiiri’yle açılan bölümde 14 şairden şiirler var. Bu sayının hikâyeleri Ali Seyyah, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Mehmet Akif Yılmaz, Nehar Çakır Ordu ve Nurcan Avcı Bayraktar’dan. Yazı işleri müdürü Ural’ın deyişiyle, “Şiirler, öyküler, denemeler ve görsel sanatlarla bütünleşerek” yoluna devam eden dergiyle ilgili sözümü şiirle bağlayayım. Hüseyin Akın’dan: Dilim boşlukta, nasıl da tıka basa bir açlık / Şeker ve tuz bir dilemma, aşk da öyle kibir de / Gülümsüyor, gülmek bozmuyor orucu / Dilim damağım kışta, güneş bir sarp yokuşta / Rabbim beni bağışla dayanmak çok yorucu. Ufkun açık olsun Karabatak.





Baharla, aşkla, şiirle!

64. sayısı yayımlanan Muhit, raflardaki yerini aldı. Yazı işlerinden Soner Karakuş’un sorumlu olduğu derginin arka kapağını başarılı bir İbrahim Kalın fotoğrafı süslüyor. Ön kapakta iki isim anons edilmiş. Turan Kışlakçı ve Mustafa Özel. Kışlakçı’nın yazı konusu bahar, Özel’inse Filistin. Hasan Aycın’ın çizimi Kalın fotoğrafını aratmayacak güzellikte. Şiirle devam edeyim. Açılışı Ahmet Edip Başaran’ın Eksik Münacaat’ıyla yaptığımız bölümde aralarında Nurullah Genç, Dilara Ayşe Akdeniz ve Suavi Kemal Yazgıç’ın olduğu 20 şair var. Bu sayının hikâyecileri, Abdullah Harmancı, Ayşegül Genç, Aynur Dilber ve Zeki Bulduk. Muhit’in söyleşi konuğu Mustafa Özel. Filistin konusunda Nour Alhila’nın sorularını cevaplayan hoca, Filistin’in hepimizin ortak davası olması gerektiğini belirtiyor. İbrahim Tenekeci, Candan Muhabbetle başlıklı mektubunu Said Yavuz için kaleme almış. Zeynep Merdan’ın yazı başlığı Dil Düğümü. Selim Cerrah, Muhammet Enes Kala, Hasan Mert Kaya ‘deneme’leriyle; Murat Güzel, Mustafa Özçelik, Ömer Yalçınova ve Yağız Gönüler inceleme metinleriyle Muhit’in diğer yazarlarından bazıları. Bu sayıda Esra Beltso fotoğrafını ‘başköşe’lik seçtim. Hikâyecimse ‘Âşık Ayten’in ‘ah’ını dillendiren Aynur Dilber. Bitiş cümlesi Suavi Kemal Yazgıç’tan: bir ayna kendini hedef almış / bir taşa ne diyebilir ki? Edebiyat ve fikir dergisine, info@muhit.com.tr e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Türk mitolojisi-II

Israrlı yürüyüşünü sürdüren Türk Edebiyatı, 618. sayısıyla okuruna merhaba dedi. İmdat Avşar yönetimindeki dergide, Türk Mitolojisi başlıklı dosya, bu sayıda da devam ediyor. Dosyanın ilk makalesi Orhan Yazıcı’dan: Türklerde Hükümdarlığın Meşruiyet Kaynağı: “Kut”. Son makale de Dursun Ali Tökel imzalı. Dosyanın diğer yazarları, Mehmet Aça, Mustafa Karabulut, Şule Gümüş, Muharrem Kaya ve Nursel Balcı. Türk Edebiyatı, usta sanatçı Sadri Alışık’a, ‘özel’ bir bölüm ayırmış. Bu bölüme Sadri Alışık Kültür Merkezi ekibi, Kerem Alışık, Mehmet Konuk ve Nedim Saban katkı sağlamış. Efrasim Yıldırım, rahmetli Ömer Lütfi Mete’nin daha önce yayınlanmamış bir şiirini okurlarla paylaşmış. Bu sayının tek hikâyecisi soygun sırasında bir kıza âşık olan Hüseyin’in trajik ve komik hikâyesini kâğıda döken Zöhre Demir. İlk şairimiz Sadri Alışık. Alışık’ı Fazıl Ahmet Bahadır, Ali Şuhudî, Adem Yeşil, Sabir Sarvan, Huzeyfe Karabay, Mehmet Aycı ve Zeynel Beksaç takip ediyor. Şiirle bağlayayım. Sadri Alışık’tan: Erik narı çiçek açmış şarkılar / Yitik baharlarında gönlümün. Fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0212 527 50 32-0212 526 16 15 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.



