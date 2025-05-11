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Geleceğin cıvıltısı

Geleceğin cıvıltısı

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya
04:0011/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kuşların cıvıltısı, dünyaya güzel günlerini aslında uzakta olmadığını fısıldıyor. Gülen bir yüz, renkli bir tüy… Hayvanlar ve insanlar daha güzel günler için sözleşiyor sanki. (AA)
Kuşların cıvıltısı, dünyaya güzel günlerini aslında uzakta olmadığını fısıldıyor. Gülen bir yüz, renkli bir tüy… Hayvanlar ve insanlar daha güzel günler için sözleşiyor sanki. (AA)

Çocukların kendilerini göremediği bir gelecek ne kadar iyi olabilir? Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgeleri çocukluk, gençlik sayfaları acılarla dolu bir hayat defteri sunuyor. Ancak yine de tek sığınak gayret ve umut. Fotoğrafçılar da bunu diri tutmak için hayata ayna olmayı sürdürüyor.

HALİL İBRAHİM İZGİ

BIR DAMLA UMUT

Sel sonrası kalan tek şey, bir bidon su arayışı. Afgan halkı, felaketin ardından suyla yeniden başlıyor. Umut, bazen sadece bir damladır.

(Omer Abrar / AFP)


KARŞI KONULAMAYAN COŞKU

Tehlikeli ama karşı konulamaz: Çocuklar, sıcak havayı aslında girilmesi yasak olan bir havuzda dindiriyor. Su burada sadece serinlik değil, bir özgürlük alanı. Anzele’nin suyu, çocuk kahkahalarında yeniden hayat buluyor.

(Selim Kaya-Özcan Argın / DHA)


AĞIR YÜK

Günlük yaşam, artık su sırasına girmekten ibaret. Boş tencereler açlığı boş bidonlarsa susuzluğu temsil ediyor. Çocukluk hatırası dediğimizde ağır bir yük akla gelecek. Uzun bir imtihanın cevapsız sorusu: Yarın ne olacak?

(Hassan Jedi / AA)


HAYAT TENCERESİ

Dünya nüfusu obeziteyle sınanırken Gazze’de başka bir gerçeklik var. Bir çocuğun elindeki boş tencere, açlığın en net ifadesi. Sıra bekleyen yüzlerde sabır ve çaresizlik var.

(Hassan Jedi / AA)


CEPHEDE BÜYÜMEK

Ukrayna’da eğitim, artık patlayan mermilerin arasında veriliyor. Genç askerler silah eğitimi alırken, çocuklukları geride kalıyor. Savaş, gençlik hatıralarının buruk sayfalarını kaleme alıyor.

(Andriy Andriyenko / AFP)


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