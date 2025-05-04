Görme biçimleri

Her hafta dünyanın dört bir yanından insanlık defterine düşen küçük ama derin notları bir araya getiriyoruz. Bazen bir gözyaşı, bazen bir tebessüm, bazen de bir umudun kırılgan sesiyle. Fotoğraflar, dünyaya tutulmuş aynalar gibi, her hafta bize kendimizi hatırlatıyor.
DERİN HİKAYE
Badakhshan’ın dağ yollarında adam ve eşek, tarihin içinde kendilerine yer açıyor. Ağır ağır ilerlenen yol hem geçmişi hem de bugünü tanımlıyor. Yaşlı dünyada insanlar ve hayvanların uzun yol arkadaşlığının yaşayan bir örneğini oluşturuyorlar. Adımlar yavaş, hikâyeler derin. (AFP - Omer Abrar)
SESSİZ KAVGA
Freetown’da genç karatecil sessiz gücünü gösteriyor. Afrika, yüzyıllar boyunca saldırılardan nasibini aldıktan sonra kendisini savunmak için kolları sıvıyor. Metaforun gücü karateciye derinlik katıyor.
(Saidu Bah / AFP)
ŞATTÜLARAP’IN GÖZLERİ
Basra’nın kavurucu sıcağında bir genç, Şattülarap sularına daldıktan sonra yüzünde damlalarla fotoğrafçıya
bakıyor. Sıcaklığın içindeki serinlik, kadim topraklarda yaşamanın yolunu da gösteriyor: Zorluğun içindeki çıkış bazen hemen yanımızda. İçine girmek için biraz gayret gerekiyor.
(Hussein Faleh / AFP )
GÖZYAŞLARINDAKİ SAĞLIK
Kültür hayatı şekillendirirken bize bilmediklerimizi öğretiyor. Tokyo’da, ağlayan bebekler kötülüğü kovuyor. 400 yıllık Naki-Sumo geleneğinde, gözyaşlarının birer dua olduğuna inanılıyor.
(David Mareuil / AA)
KALABALIK YALNIZLIK
Pekin’de bir kafede, ekranların ışığında kaybolan yüzler var. Kendilerini ekranlara emanet etmiş suretlere kahve eşlik ediyor. Uzaktakileri yakınlaştırırken yakınımızdakileri de uzaklaştıran çağımızın kısa bir özeti.
(Wang Zhao / AFP)