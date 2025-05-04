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Görme biçimleri

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya
04:004/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Gazzeli çocuklar, insanların terk ettiği insanlığın resmini temsil ediyor. Kapanmış sınırların ve suskun dünyanın gölgesinde yemek sırasına giriyor. Söylenecek her söz çoktan söylenmiş. Çaresizliğin suskun şekilde haykırıyor.
Gazzeli çocuklar, insanların terk ettiği insanlığın resmini temsil ediyor. Kapanmış sınırların ve suskun dünyanın gölgesinde yemek sırasına giriyor. Söylenecek her söz çoktan söylenmiş. Çaresizliğin suskun şekilde haykırıyor.

Her hafta dünyanın dört bir yanından insanlık defterine düşen küçük ama derin notları bir araya getiriyoruz. Bazen bir gözyaşı, bazen bir tebessüm, bazen de bir umudun kırılgan sesiyle. Fotoğraflar, dünyaya tutulmuş aynalar gibi, her hafta bize kendimizi hatırlatıyor.

Halil İbrahim İzgi

DERİN HİKAYE

Badakhshan’ın dağ yollarında adam ve eşek, tarihin içinde kendilerine yer açıyor. Ağır ağır ilerlenen yol hem geçmişi hem de bugünü tanımlıyor. Yaşlı dünyada insanlar ve hayvanların uzun yol arkadaşlığının yaşayan bir örneğini oluşturuyorlar. Adımlar yavaş, hikâyeler derin. (AFP - Omer Abrar)

SESSİZ KAVGA

Freetown’da genç karatecil sessiz gücünü gösteriyor. Afrika, yüzyıllar boyunca saldırılardan nasibini aldıktan sonra kendisini savunmak için kolları sıvıyor. Metaforun gücü karateciye derinlik katıyor.

(Saidu Bah / AFP)


ŞATTÜLARAP’IN GÖZLERİ

Basra’nın kavurucu sıcağında bir genç, Şattülarap sularına daldıktan sonra yüzünde damlalarla fotoğrafçıya

bakıyor. Sıcaklığın içindeki serinlik, kadim topraklarda yaşamanın yolunu da gösteriyor: Zorluğun içindeki çıkış bazen hemen yanımızda. İçine girmek için biraz gayret gerekiyor.

(Hussein Faleh / AFP )

GÖZYAŞLARINDAKİ SAĞLIK

Kültür hayatı şekillendirirken bize bilmediklerimizi öğretiyor. Tokyo’da, ağlayan bebekler kötülüğü kovuyor. 400 yıllık Naki-Sumo geleneğinde, gözyaşlarının birer dua olduğuna inanılıyor.

(David Mareuil / AA)


KALABALIK YALNIZLIK

Pekin’de bir kafede, ekranların ışığında kaybolan yüzler var. Kendilerini ekranlara emanet etmiş suretlere kahve eşlik ediyor. Uzaktakileri yakınlaştırırken yakınımızdakileri de uzaklaştıran çağımızın kısa bir özeti.

(Wang Zhao / AFP)


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