Görme biçimleri

Badakhshan’ın dağ yollarında adam ve eşek, tarihin içinde kendilerine yer açıyor. Ağır ağır ilerlenen yol hem geçmişi hem de bugünü tanımlıyor. Yaşlı dünyada insanlar ve hayvanların uzun yol arkadaşlığının yaşayan bir örneğini oluşturuyorlar. Adımlar yavaş, hikâyeler derin. (AFP - Omer Abrar)