Bilge Çocuklar ödüllerini aldı

Bilge Çocuk dergisi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Canım Ailem” temalı Kısa Hikâye Yarışması’nın ödül töreni, İstanbul’daki Vialand Tema Park’ta gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 3 bin öğrenci hem ödül heyecanı yaşadı hem de eğlence dolu bir gün geçirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul’a gelen öğrenciler, müzik dinletileri, sahne gösterileri ve sürpriz etkinliklerle karşılandı. Ödül töreninin ardından çocuklar, Vialand Tema Park’taki tüm eğlence alanlarından gün boyu ücretsiz yararlandı. Ödül törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ile Albayrak Grubu ve Albayrak Medya yöneticileri katıldı.

ALBAYRAK GRUBU'NA TEŞEKKÜR

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yarışmanın çocukların aileye dair duygu ve düşüncelerini ortaya koyması bakımından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Çocukların aileye ilişkin hayal, duygu ve hatıralarını yazıya döktüğünü belirten Göktaş, yarışmayı hayata geçiren Albayrak Grubu’na teşekkür etti. En büyük teşekkürünün kıymetli evlatlara olduğunu belirten Göktaş, “Hikâyelerinizle bugünü güzelleştirdiniz çocuklar. Her bir satırda sevgiyi, merhameti ve aile olmanın sıcaklığını anlattınız. Bu vesileyle sadece ödül alanları değil, yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu. Çocukların aileyi anlatırken büyüklerin zaman zaman fark edemediği incelikleri ortaya koyduğunu vurgulayan Göktaş, “Bu yarışma bizlere çocuklarımızın aileye, hayata ve dünyaya hangi pencereden baktığını görme imkânı sunuyor” dedi.

TEKİN’DEN VİDEO MESAJ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocuklara video mesajla seslenerek, “Canım Ailem” temasının “Aile On Yılı” ilan edilen bu dönemde ve “Milli Aile Yılı” kapsamında ailenin önemine vurgu yapılması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Törende çocuklara seslenen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin milli ve manevi değerlerle donanmış, içsel ahenge sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu anlayışın, erdem, değer ve eylem temelli aile vurgusunu güçlendirdiğini, medeniyetin inşasını desteklediğini belirten Yelkenci, “Bu noktada Bakanımızın liderliğinde siz sevgili çocuklarımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLAR EĞİTİM BURSU İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışmada birincilik ödülünü “Savaştan Sonra” adlı eseriyle Fatma Zehra Demirci, ikincilik ödülünü “İki Ev, Tek Kalp: Matematiğin Öyküsü” adlı eseriyle Selahattin Çınar Öner, üçüncülük ödülünü ise “Bizim Evin Saati” adlı eseriyle Begüm Sevgi Taş kazandı. Özel ödüllerden Özgünlük Ödülü, Beren Ada Ellialtı’nın “Aynadaki Metalik Kardeş: Bilge-Bot” adlı eserine; Etkileyici Karakter Gelişimi Ödülü, Fatma Naz Şimşek’in “Eski Sandık” adlı eserine; Dil ve Anlatım Üslubu Ödülü ise Çağan Sarıkaya’nın “Oksitosin ve Görünmez Bir Bağın Ritmi: 17.15” adlı eserine verildi.

ÇOCUKLAR BÜYÜK HAYALLER KURSUN DİYE

Albayrak Grubu Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Bilge Çocuk dergisinin yaklaşık 10 yıl önce çocuklar için yayın hayatına başladığını belirterek, derginin ilk sayısından bu yana her ay düzenli olarak yayımlandığını söyledi. Amaçlarının iyi, ahlaklı ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu ifade eden Hanönü, çocukların büyük hayaller kurmaları ve hedeflerinden vazgeçmemeleri için çalıştıklarını dile getirdi.







