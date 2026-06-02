Okulda ‘riskli’ devamsızlık takip edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geliştirilen yapay zekâ destekli yeni sistemle öğrencilerin eğitim hayatındaki olağan dışı durumların merkezi olarak takip edilmesi hedefleniyor. Sistem, öğrencilerin devamsızlık, disiplin kayıtları, akademik başarıları ve çeşitli eğitim verilerini analiz ederek risk oluşturabilecek durumları belirleyecek. Yeni uygulamada yapay zekâ tarafından tespit edilen “anomali” durumları öncelikle okulun rehberlik servisine bildirilecek. Rehber öğretmenler, sistem tarafından işaretlenen öğrencilerle görüşerek durumun nedenlerini araştıracak ve gerekli yönlendirmeleri yapacak.

ÖĞRETMEN, POLİS, SOSYAL HİZMET UZMANI

Sistemin işleyişine göre, rehberlik sürecinin ardından sorunun devam ettiğinin değerlendirilmesi halinde okul yönetimi devreye girecek. Bazı durumlarda ise emniyet veya sosyal hizmet birimlerinin bilgilendirilmesi söz konusu olabilecek. Kaynaklar, bildirimlerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun şekilde yürütüleceğini ve uyarı mekanizmasının anonim bir yapıda tasarlandığını belirtiyor. Buna göre sistem, öğrencinin kimlik bilgilerinin doğrudan paylaşılmasını gerektirmeden ilgili birimlerin dikkatini belirlenen risklere çekmeyi amaçlıyor.

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Bakanlık bünyesinde halihazırda kullanılan yapay zekâ destekli karar yönetim sisteminin bir parçası olarak geliştirilen uygulama sayesinde okulların devamsızlık, disiplin ve başarı verileri karşılaştırmalı olarak analiz edilebiliyor. Yeni modülle birlikte rehberlik ve risk takibi süreçlerinin de bu sistem üzerinden yürütülmesi planlanıyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte öğrencilerde şiddet eğilimi, suça sürüklenme, ihmal, istismar veya benzeri risklerin daha erken aşamada tespit edilmesi ve ilgili kurumların hızlı şekilde harekete geçirilmesi hedefleniyor.







