MEB'den devrim niteliğinde karar: Güvenlik için alınan önlemler eylül ayında uygulanacak

09:03 23/05/2026, Cumartesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik çıtasını en üst seviyeye çıkaracak tarihi bir adım atıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eylül ayına kadar tüm okullarda kartlı geçiş ve turnike sisteminin devreye alınacağını müjdeledi.

Yeni sistem, sadece giriş-çıkışları kontrol etmekle kalmayacak; arkasındaki yapay zekâ desteğiyle öğrencilerin güvenliğini ve psikolojik süreçlerini de yakından takip edecek.

Bakanlığın mevcut büyük ölçekli yapay zekâ destekli karar yönetim sisteminin rehberlik servisleriyle entegre edileceğini belirten Bakan Tekin, sistemin işleyişini şu sözlerle özetledi:



"Yeni sistem sayesinde öğrencilerimizle ilgili dikkat çeken veya olağan dışı görülen durumlar analiz edilecek. Yapay zekâ bir risk sezinlediğinde, rehber öğretmenlerimize otomatik uyarılar gönderecek. Rehber öğretmenlerimiz de bu uyarılar doğrultusunda öğrencimizi görüşmeye çağırarak süreci yakından takip edecek."

Emniyet birimleri ve okul yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde yürütülen teknik çalışmaların, eylül ayında yeni zilin çalmasıyla birlikte eksiksiz olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu hamleyle birlikte, velilerin gözünün arkada kalmayacağı daha huzurlu bir okul ortamı yaratılması amaçlanıyor.


