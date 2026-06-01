Birikim Okulları BIRIXA Ulusal Robot Şampiyonası’nı Başakşehir’de gerçekleştirdi

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve birçok farklı okuldan gelen öğrenciler, teknoloji ve robotik alanındaki yeteneklerini sergiledikleri organizasyonda kıyasıya mücadele etti.

Serbest Kategori, Robo Futbol, Çizgi İzleyen, Mini Sumo ve Labirent kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 500’ün üzerinde yarışmacı katıldı. Organizasyona katılan öğrencilerin büyük bölümünü Birikim Okulları dışından gelen yarışmacılar oluşturdu.

Gün boyunca devam eden müsabakalarda öğrenciler; tasarladıkları robotlarla parkur görevlerini tamamlamak, strateji geliştirmek ve en yüksek performansı ortaya koymak için yarıştı. İzleyiciler arasında oluşan heyecan ve rekabet atmosferi organizasyona ayrı bir dinamizm kattı.

Birikim Okulları’nın teknoloji ve üretim odaklı eğitim yaklaşımını yansıtan organizasyon; öğrencilerin üretim, tasarım, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir platform olarak dikkat çekti.

Şampiyona boyunca öğrenciler yalnızca teknik becerilerini değil; analitik düşünme, hızlı karar alma, takım koordinasyonu ve üretkenlik gibi yetkinliklerini de ortaya koyma fırsatı buldu.

Önceki haftalarda farklı uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Birikim Okulları; teknoloji, kodlama ve robotik alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Birikim Okulları öğrencileri, 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda dünya ikinciliği elde ederken; KelebekRO Uluslararası Robot Yarışması’nda ise dünya birinciliğine imza atmıştı.

Program kapsamında öğrenciler, danışman öğretmenler ve ziyaretçiler teknoloji odaklı birçok projeyi yakından inceleme imkânı elde ederken; yarışma alanlarında ortaya çıkan çalışmalar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Birikim Okulları yetkilileri, bilim ve teknoloji odaklı organizasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek; önümüzdeki yıl BİRİXA Ulusal Robot Şampiyonası’nın çok daha geniş katılım ve kapsamla gerçekleştirilmesinin beklendiğini ifade etti.







