Birikim Okulları 5. MOIC Zirvesi: 'Filistin’in yeniden inşası için küresel vazifemiz' temasıyla gerçekleştirildi

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kurumsal yapısı ve diplomatik işleyişi esas alınarak kurgulanan zirvede, Birikim Okulları öğrencileri farklı ülkeleri temsil eden delegeler olarak yer aldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 15 kampüsten öğrenciler, toplam 47 ülkeyi temsil ederek uluslararası diplomasi süreçlerini uygulamalı biçimde deneyimledi.

Tamamı İngilizce olarak yürütülen zirvede öğrenciler; diplomasi ve müzakere becerilerini geliştirme, küresel meseleleri çok yönlü değerlendirme, temsil ve ifade kabiliyetlerini güçlendirme imkânı buldu. Farklı komitelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılar; Filistin’in yeniden inşası başta olmak üzere insani krizler, uluslararası iş birliği ve küresel sorumluluk başlıklarını diplomatik bir çerçevede ele alarak çözüm önerileri geliştirdi.

Zirvenin açılış oturumunda; Birikim Okulları Genel Müdürü Ersan Bilgin, ICYF Eğitim Direktörü Mohammed Hazimeh, Filistin Büyükelçiliği I. Müsteşarı Azmi Abughazaleh, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Sumud Filosu aktivisti ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Filistin’in yeniden inşası, aslında insanlığın yeniden inşasıdır”

Açılış konuşmasında Genel Müdür Ersan Bilgin, zirvenin yalnızca akademik bir organizasyon olmanın ötesinde; vicdan, adalet ve sorumluluk ekseninde anlam taşıyan güçlü bir buluşma olduğunu vurguladı.

“Yeniden inşa; sadece yıkılmış binaların yerine yenilerini yapmak değildir. Yeniden inşa; umutları yeniden yeşertmek, adaleti yeniden tesis etmek ve insan onurunu yeniden ayağa kaldırmaktır.” ifadelerini kullanan Bilgin, Filistin meselesinin evrensel boyutuna dikkat çekerek, “Filistin’in yeniden inşası, aslında insanlığın yeniden inşasıdır.” dedi.

Gençlere hitaben konuşan Bilgin, MOIC platformunun öğrencileri pasif izleyiciler olmaktan çıkararak düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler hâline getirmeyi amaçladığını belirtti.

ICYF Temsilcisi Hazimeh: “Bu zirve yalnızca akademik bir buluşma değildir”

ICYF Eğitim Direktörü Mohammed Hazimeh, bu tür platformların gençlerin küresel meselelere karşı sorumluluk geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Hazimeh, zirvenin gençlerin eleştirel düşünmesini, sorumluluk bilinciyle hareket etmesini ve dünyaya karşı ahlaki sorumluluklarını derinlemesine kavramasını sağlayan bir platform olduğunu belirtti.

Filistin’in yeniden inşasının yalnızca teknik ya da insani bir mesele olmadığını vurgulayan Hazimeh, bunun aynı zamanda adalet, onur ve uluslararası sorumluluk meselesi olduğunu ifade etti. ICYF’nin bugün itibarıyla 79 ülkede 1.000 MOIC Üniversite Kulübüne ulaştığını da paylaştı.

Abughazaleh: “Filistin meselesi tüm ümmetin ortak meselesidir”

Filistin Büyükelçiliği I. Müsteşarı Azmi Abughazaleh, konuşmasında İslam dünyasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, Filistin meselesinin yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin ortak meselesi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteğin kendileri için önemli bir moral ve umut kaynağı olduğunu ifade eden Abughazaleh, Birikim Okulları öğrencilerinin ortaya koyduğu özgüven ve adalet duygusunun son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Kaymakam Atasoy: “Gözünüzdeki o kıvılcım, bu dünyayı daha iyi bir yer yapacak”

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, gençlerin ortaya koyduğu özgüven ve duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Program öncesinde öğrencilerle yakından ilgilenerek her birini tebrik eden Atasoy, “Gözünüzdeki o kıvılcım, bu dünyayı daha iyi bir yer yapacak.” ifadeleriyle gençlerin taşıdığı potansiyele dikkat çekti. Vali Davut Gül’ün selamlarını da ileten Atasoy, öğrencileri Beyoğlu’nda ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Sema Silkin Ün: “Burada bir milletvekili olarak değil, bir büyüğünüz olarak bulunuyorum”

Sumud Filosu aktivisti ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ise konuşmasında öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ün, “Bugün burada bir milletvekili olarak değil, Sumud Filosunda bulunmuş bir büyüğünüz olarak aranızdayım ve sizinle gurur duyuyorum.” dedi.

Filistin’in özgürlüğüne olan inancın güçlü tutulması gerektiğini vurgulayan Ün, gençlerin bu meseleye sahip çıkmasının büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Filistin’in bir gün özgürlüğüne kavuşacağına inandığını belirten Ün, bu sürecin ancak bilinçli ve sorumluluk sahibi nesillerin çabasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Zirvede küresel sorumluluk bilinci öne çıktı

Gün boyunca devam eden komite oturumlarında öğrenciler; temsil ettikleri ülkelerin politikalarını analiz etti, gündem maddeleri üzerine araştırmalar yaptı, görüşlerini ifade etti ve müzakere süreçleri sonunda ortak karar metinleri oluşturdu.