Birikim Okulları II. PDR Zirvesi 'Öz Yeterlilik' temasıyla gerçekleştirildi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş.

PDR Zirvesi marka olma yolunda ilerliyor

İki yıldır aynı iş birliğiyle hayata geçirilen ve her yıl artan ilgiyle büyüyen PDR Zirvesi, Birikim Okulları ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ortaklığında artık bir marka olma yolunda ilerleyen önemli bir eğitim buluşması olarak dikkat çekiyor.

Bireyin kendi potansiyeline olan inancı, hedeflerine ulaşma motivasyonu ve yaşam becerileri üzerindeki belirleyici etkisiyle öne çıkan “öz yeterlilik” kavramı, zirve boyunca çok yönlü şekilde ele alındı.

“Öz Yeterlilik” çok yönlü şekilde ele alındı

Program kapsamında; Birikim Okulları Genel Müdürü Ersan Bilgin, İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Avcı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve Yıldız Teknik Üniversitesi PDR Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz gerçekleştirdikleri konuşmalarla alana değerli katkılar sundu.

Eğitimin merkezinde “iyi insan yetiştirme” anlayışı var

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Birikim Okulları Genel Müdürü Ersan Bilgin, rehberliğin günümüz dünyasında her zamankinden daha kritik bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayarak, eğitimi yalnızca akademik bilgi aktarımı olarak değil; bireyin hayat yolculuğuna yön veren, potansiyelini keşfetmesine imkân tanıyan bir süreç olarak gördüklerini ifade etti. Eğitimin aynı zamanda bir medeniyet inşası olduğunu belirten Bilgin, Birikim Okulları’nın yaklaşık 30 yıldır “iyi insan yetiştirme” idealiyle hareket ettiğini dile getirdi.

“Akran Nezaketi” Türkiye genelinde yankı buldu

Konuşmasında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen I. PDR Zirvesi’nin temasının “Akran Nezaketi” olduğunu hatırlatan Bilgin, bu kavramın eğitim camiasında güçlü bir karşılık bulduğunu, Türkiye genelinde geniş bir yankı uyandırdığını ve farklı paydaşlar tarafından sahiplenilerek çeşitli çalışmalara konu olduğunu ifade etti. Bu durumun kendileri için hem bir gurur hem de önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Bilgin, bu yıl odağın “öz yeterlilik” kavramına yöneltilmesinin de bu sorumluluk bilinciyle şekillendiğini vurguladı.

Atölye ve oturumlarla sahaya yönelik katkı

Alanında yetkin akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen oturum ve atölye çalışmalarıyla, rehberlik ve psikolojik danışma süreçlerinin sahadaki karşılığı güçlendirilirken; mesleki paylaşımlar artırıldı, güncel yaklaşımlar değerlendirildi ve katılımcılara ilham veren perspektifler sunuldu. Program kapsamında öz yeterlilik, nöroçeşitlilik, kariyer karar süreçleri, yılmazlık ve riskli durumlara yaklaşım gibi birçok başlık ele alındı.

Rehberlik alanında güçlü bir buluşma zemini

Birikim Okulları, eğitim anlayışının merkezine yalnızca akademik başarıyı değil; aynı zamanda kendine güvenen, potansiyelinin farkında ve yaşam becerileri güçlü bireyler yetiştirmeyi koyuyor. Bu doğrultuda düzenlenen II. PDR Zirvesi, rehberlik alanında nitelikli bir buluşma zemini oluşturarak eğitim camiasına katkı sunmaya devam ediyor.