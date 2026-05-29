Orlando’ya ‘Türkiye’ çıkarması

20:2129/05/2026, Cuma
ABD'de düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı'nda "Study in Türkiye" pavilyonu kuruldu.
ABD’nin Orlando kentinde düzenlenen dünyanın en prestijli yükseköğretim fuarı NAFSA 2026’da, Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde kurulan “Study in Türkiye” pavilyonunda 89 üniversite ve 3 kamu kurumu yer aldı. Türk üniversiteleri fuar boyunca yüzlerce görüşme gerçekleştirip çok sayıda uluslararası iş birliği anlaşmasına imza atarken, Türkiye’nin yükseköğretimdeki akademik kapasitesi ve uluslararasılaşma vizyonu da küresel arenada tanıtıldı.

Orlando’da düzenlenen, dünyanın en prestijli yükseköğretim fuarı olan NAFSA 2026’da T.C. Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı ev sahipliğinde, 89 üniversite ve 3 kamu kurumunun katılımıyla “Study in Türkiye” pavilyonu kuruldu.


Türkiye Ulusal Ajansı’ndan alınan bilgiye göre, dünyanın en prestijli ve en kapsamlı etkinliği kabul edilen NAFSA 2026'da Türk üniversiteleri yüzlerce görüşme gerçekleştirdi, ikili ve çok taraflı onlarca anlaşmalar imzaladı.

Yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonu; "Türkiye Yüzyılı" hedefleri ve çok yönlü-çok katmanlı dış politika öncelikleri doğrultusunda, Kuzey Amerika kıtası ile transatlantik bağlar ve ittifak ilişkileri çerçevesinde gelişen işbirliğimiz ile Latin Amerika ve Karayipler Açılım Politikamızla uyum içinde temsil edildi.

Başta Kuzey ve Latin Amerika olmak üzere pek çok ülkeyle ilişkilerin bütüncül ve kapsamlı strateji çerçevesinde sistematik ve istikrarlı biçimde güçlendirilmesi amaçlanırken, Türkiye'nin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve işbirliğine açık dinamik yapısı da Amerika sahnesinde ortaya konuldu.

NAFSA fuarında Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde, 89 Türk üniversitesi ve 3 kamu kurumuyla yer aldıklarına ve dünyanın en büyük yükseköğretim fuarlarına katılım sağladıklarına dikkati çeken Astarcı, İsveç ve Hong-Kong’da düzenlenen fuarlara da katıldıklarını bildirdi.

NAFSA kapsamında birçok görüşme yaparak uluslararası anlaşmalar imzaladıklarını ifade eden Astarcı, “Yükseköğretimde de Türkiye Yüzyılına damgamızı vuruyoruz” mesajını verdi.

