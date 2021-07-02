Hayat Bilim Kurulu Üyesi İlhandan 50 yaş altı için üçüncü doz yorumu Süreç içinde değerlendirilecek
AKTÜEL TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan 50 yaş altı için üçüncü doz yorumu: Süreç içinde değerlendirilecek

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 50 yaş altına 3'üncü doz aşıyı süreç içinde değerlendirerek karar vermek gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi İlhandan 50 yaş altı için üçüncü doz yorumu: Süreç içinde değerlendirilecek​
Arşiv

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü için 3'üncü doz aşılamanın başladığını hatırlatarak, "Burada önemli olan şey 2'nci doz aşısını olan vatandaşlarımız 3'üncü doz aşısını 3 ay sonra olabilecekler, randevu bu şekilde veriyor. Örneğin sağlık çalışanlarımızın aşılaması şubat ayında büyük oranda tamamlanmıştı. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu için randevu sistemi açılacaktır. Diyelim ki mart ayında 50 yaş üzeri bir vatandaşımız 2'nci doz aşısını olduysa yeni dönemde de sistemde randevusu açılacaktır" dedi.

Ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı
KORONAVİRÜS
Ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı


50 YAŞ ALTI İÇİN 3'ÜNCÜ DOZ UYGULANACAK MI?

Prof. Dr. İlhan, 3'üncü doz aşının tercihinin vatandaşlara bırakılması ile kendisine hangi aşının tercih edilmesi gerektiği yönünde çok fazla soru geldiğini belirterek, "Burada tercih vatandaşlarımıza kalmış durumda. Akıllarında soru işareti varsa aşı olurken bunu sorabilirler, kronik hastalıkları varsa hekimlerine danışabilirler, bu şekilde bir yaklaşım benimserlerse süreç en hızlı şekilde gerçekleşecektir. Şu anda dünyadaki yaklaşım 1 ve 2'nci doz aşının aynı aşı olması yönünde, tek aşı olan ülkelerde haliyle 3'üncü doz aşı için uygulama yapılacaksa mecburen o aşı tercih edilecek. Ama aşı tercihi olan Türkiye gibi ülkelerde ise vatandaşın tercihi burada söz konusu. 50 yaş altı için 3'üncü doz aşı için süreç içinde değerlendirip ona göre karar vermek doğru olacaktır" ifadesini kullandı.

Koronavirüs sürecinde propolis satışı arttı: Doğadaki en güçlü antibiyotik
HAYAT
Koronavirüs sürecinde propolis satışı arttı: Doğadaki en güçlü antibiyotik


3'ÜNCÜ DOZ AŞININ GEREKLİLİK NEDENİ


Prof. Dr. İlhan, 3'üncü doz aşıya neden gereklilik duyulduğuna ilişkin, "Normal aşılama şemasında 2 doz aşı ile başlıyoruz, ihtiyaç durumunda 3'üncü doz aşının olması gerekiyor. Şu an geldiğimiz aşamada yeni bir normal döneme giriyoruz, pek çok kısıtlamanın kalktığı bir gün yaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı korumak gerekiyor. Bir yandan da sürekli mutasyona uğrayan, değişen koronavirüs varyantlarını düşündüğümüzde hızlıca toplumsal bağışıklığa ulaşmamız gerekiyor. Toplumsal bağışıklığa ulaşmak için de ne kadar çok vatandaşımız aşı olur, ne kadar çok antikor düzeyi yüksek olursa o kadar avantajlı olacağımızı söylemek mümkün. Bu nedenle de vatandaşlarımızın aşılaması devam ederken diğer yandan da koronavirüs yönünden en riskli olan sağlık çalışanları ve hasta olduklarında hastalığı daha ağır geçirecek 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşısı başlamış durumda" dedi.

Türkiye'nin rahatlaması için 50 milyon vatandaşın çift aşılanması lazım
HAYAT
Türkiye'nin rahatlaması için 50 milyon vatandaşın çift aşılanması lazım
Abone Ol Google News
O bir karavan

O bir karavan

​Hayatını 'Küpşeker'e sığdırdı, rotasız seyyah oldu.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

​13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı.
Fabrika milletindir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank paleti fabrikasının mülkiyeti milletindir öyle de kalacaktır.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

​Tarla kenarındaki sudan içen 164 koyun telef oldu.
Sekiz senedir kayıptı

Sekiz senedir kayıptı

​Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

​Sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist öldürüldü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.