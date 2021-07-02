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Koronavirüs sürecinde propolis satışı arttı: Doğadaki en güçlü antibiyotik

Doğal şifa kaynağı propolis, pandemi döneminde insanların en çok tercih ettiği gıda ürünlerinden biri oldu. Propolisin doğadaki en güçlü antibiyotik olduğunu söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Burak Kaya, propolis için ''Bağışıklığı güçlendirici, hücreyi yenileyici, vücuttaki mikropları, virüsleri, toksinleri atıcı özelliğe sahiptir. En büyük özelliği kanı temizlemesidir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs sürecinde propolis satışı arttı: Doğadaki en güçlü antibiyotik
Propolis

Bilinen en eski şifa kaynakları arasında yer alan propolis, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmada immün sisteme olumlu katkı sağlama özelliği ile dikkat çekiyor. Arıların bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden topladığı reçinemsi maddeleri işlemesiyle ürettiği propolis, hem alkol hem de su bazlı olarak satılıyor. Vatandaşlar en çok su bazlı karışımı tercih ederken propolis, korona virüs sürecinde aktarlarda en çok satılan ürünlerden oldu.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Burak Kaya, bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen insanların propolisi tercih ettiğini belirterek, “Pandemi sürecinde en çok talep gören ürünlerimiz bağışıklık güçlendirici ürünlerdir. Bunlardan birçoğu propolistir. Çinko, kalsiyum, magnezyum, özel karışım macunlar. Bu tür ürünleri pandemi sürecinde çok daha fazla sattık. Kullanan hastalarımız da müşterilerimiz de memnun kaldılar” dedi.

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YÜZYILLARDIR VAR

Propolisin yüzyıllardır birçok tedavide kullanılmasına rağmen az bilindiğini kaydeden Kaya, “Burada en büyük iş bize düşüyor, insanlara bunu tanıtmamız lazım. Kullanan insanlar memnun kalıyor. Propolis doğadaki en güçlü antibiyotiktir. Bağışıklığı güçlendirici, hücreyi yenileyici, vücuttaki mikropları, virüsleri, toksinleri atıcı özelliğe sahiptir. En büyük özelliği kanı temizlemesidir” ifadelerini kullandı.

AÇ KARNINA GÜNDE BİR DEFA KULLANILIYOR

Propolisin kullanımı konusunda da bilgi veren Kaya, “Propolisi birçok farklı yerde kullanabiliriz. Benim tavsiyem, yarım su bardağı su, ardından 10 damla propolisi damlatıp karıştırıyoruz. Aç karnına günde bir defa kullanmamız yeterli olur. Muhteşem bir bağışıklık güçlendirici özelliğe sahiptir” diye konuştu.

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