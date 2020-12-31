Hayat Pandemi döneminde en çok o tüketildi Binbir derde deva propolis
AKTÜEL

Pandemi döneminde en çok o tüketildi: Binbir derde deva propolis

Pandemi döneminde en çok o tüketildi: Binbir derde deva propolis

Arılar tarafından kovanı dış etkenlere karşı korumak için kullanılan ve ham haliyle önemli kısmı reçine ve balmumundan oluşan doğal ürün propolis, pandemi döneminde en çok tüketilen ürünler arasında yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Propolis hastalıklara karşı direnci artırıyor.
Propolis hastalıklara karşı direnci artırıyor.

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen propolis, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırması nedeniyle pandemi döneminde en çok sipariş edilen ürünler arasında yerini aldı. Doğal antibiyotik olma özelliğine sahip olan propolis hazırlanan çözelti ile birlikte satışa sunulurken, bir bardak suya 8-9 damla atılarak tüketiliyor. Bitlisli balcı Caner Güngördü, propolisin vücuda bilimsel olarak kanıtlandığı birçok yararının olduğunu belirterek, herkesin istediğini ama doğada çok fazla bulunmadığı için kısıtlı ürettiklerini söyledi. Arıların kovanlarına çiçek özlerinden ve saplarından getirerek ördükleri, hem haşere ve böceklerden korunmak hem de kovan ağızlarını daraltmak amacıyla kullandıkları propolisi topladıklarını ifade eden Güngördü, toz haline getirerek elde ettikleri karışımlarla sıvılaştırarak satışa sunduklarını kaydetti.

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Koronavirüs salgını propolis satışlarını patlattı: Doğal şifa kaynağı
  • 20 cc’lik şişelerde satışa sunulan propolisin 50-75 TL arasında değişen fiyatlara alıcı bulduğunu söyleyen Güngördü, geçmişten beri alternatif tıpta doğal antibiyotik olarak kullanılan, ağız yaraları, mide hastalıkları, barsak rahatsızlıkları ve iltihaplı birçok hastalığın tedavisinde kullanılan propolisin pandemi döneminde de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla kullanıldığını belirtti.

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BİR BARDAK SUYA 8-9 DAMLA YETERLİ OLUYOR

Balın yanında bu tür arı ürünlerinin de satışını yapan Caner Güngördü, başta Bitlis olmak üzere Türkiye’nin değişik illerine de gönderdiklerini söyledi. Güngördü, “Halk arasında ‘Akumum’, Anadolu’da ‘Girebolu’ olarak bilinen propolis birçok hastalığa iyi geldiği için tarih boyunca kullanılmıştır. Ancak bizler bağışıklığı güçlendiren propolisi çözelti haline getirerek şişeledik. Bu ürünü Türkiye’nin değişik yerlerine de gönderiyoruz. Özellikle pandemi döneminde bağışıklık güçlendiren bir ürün olduğu için çok fazla talep görüyor. Satışlarımızda son derece iyidir. Kendi imkanlarımızla yaptığımız bu çözeltiyi, 20 cc’lik şişelere doldurarak satışa hazır hale getiriyoruz. Piyasada 75 TL’den alıcı bulan propolisi il dışından isteyen vatandaşlarımıza da kargo ile gönderiyoruz. Hazırlanan çözelti propolisi, bir bardak suya 8-9 damla karıştırarak günde 1 kez tüketilmesini öneriyoruz” dedi.

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