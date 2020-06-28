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Gündem Amasyada kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor 6 ülkeden sipariş aldı
AMASYA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor! Propolis nedir?

Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor. Arıcılık yapan Halit Çelebi, "Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldık, bazı ülkelere test ürünleri gönderdik" dedi.

Haber Merkezi AA
Kovanlardan elde edilen propolis, çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuluyor.
Kovanlardan elde edilen propolis, çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuluyor.

Daha önce Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen bal yarışmalarında birinci ve üçüncü olan Çelebi, Amasya'da kendi firması ve sözleşmeli arıcılarla birlikte senede yaklaşık 200 kilogram propolis üretiyor.

Çelebi, kovanlardan elde ettiği propolisi çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuyor.

AA
Çelebi, Amasya'da kendi firması ve sözleşmeli arıcılarla birlikte senede yaklaşık 200 kilogram propolis üretiyor.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Propolis sitokinleri dengeler
HAYAT
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Propolis sitokinleri dengeler
  • Çelebi, Kovid-19 sürecinde Çin'deki propolis üretiminin azalmasıyla İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldıklarını, bazı ülkelere test ürünleri gönderdiklerini söyledi.

AA
Arıcılık yapan Halit Çelebi,

Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
EKONOMİ
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor

"Pazar sorunumuz yok"

Ülkelerden propolisi farklı alanlarda kullanılmak üzere talep aldıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

  • "Pazarda sorunumuz yok, iç pazarda ve dış pazarda gayet iyiyiz. Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya'dan istek var, Ürdün'den istek var. Ürdün'de hayvan yeminde kullanmak için istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden istek var. Yine orada da atların bağışıklık sistemini güçlendirmek için istiyorlar. İspanya'dan insanlar için kapsül haline gelmiş şekilde istiyorlar. Almanya'dan toz halindeki propolisi istiyorlar. Irak ve Arabistan'a da deneme ürünleri gönderdik. Bunlara yetişmek için önümüzdeki yıllarda sözleşmeli üretimi artırıp çevre illerdeki propolisi de değerlendirmeyi düşünüyoruz."

AA
Çelebi, kovanlardan elde ettiği propolisi çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuyor.

Alıcısı bir yıl önceden sıraya giriyor
EKONOMİ
Alıcısı bir yıl önceden sıraya giriyor

"Propolis çok zahmetli ve üretimi çok düşük bir ürün"

Propolis üretimini 6 yıldır yaptıklarının fakat üretim sürecinin çok zor olduğunun altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:

  • "Değeri yaşadığımız koronavirüsle daha da fazla anlaşılan, bağışıklık sistemini güçlendiren bu ürün, son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başlandı. Propolisin toplanması ve arılardan almamız gerçekten zor bir süreç. Bu ürünü biz kovanlara koyduğumuz tuzaklardan alıyoruz. Arı kovana girerken mikropları kırmak için ayaklarını tuzaklara sürtüyor. Bu ürünü o şekilde alıyoruz. Aldığımız propolisi önce buzdolabını koyup donduruyoruz, ardından işlemlerden geçiriyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker de Amasya'nın flora zenginliğinden dolayı arıcılık konusunda kaliteli ürünler çıkaran bir il olduğunu ifade etti.

AA
Çelebi, Kovid-19 sürecinde Çin'deki propolis üretiminin azalmasıyla İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldıklarını, bazı ülkelere test ürünleri gönderdiklerini söyledi.

Amasya genelinde bal arısı yetiştiriciliğinin iyi seviyede yapıldığını, yetiştiricilerin büyük kısmını yerel arıcıların oluşturduğunu söyleyen Şeker, "Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır" dedi.

Amasya genelinde senede yaklaşık 400 kilogram civarında propolis üretildiğini vurgulayan Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "İlimizde propolis, arı kovanlarına konan tuzakları kazıma yöntemiyle ve kovan temizleme yöntemiyle üretiliyor. İlimizde üretim talep çoğaldıkça artıyor. Burada dünya çapında üretime hazırlanan firmalarımız var, kaliteli ürün üretiyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda Amasya'dan bu alanda daha çok ihracat yapacağız."

Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
FOTOĞRAF 9
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Daha önce Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen bal yarışmalarında birinci ve üçüncü olan Çelebi, Amasya'da kendi firması ve sözleşmeli arıcılarla birlikte senede yaklaşık 200 kilogram propolis üretiyor.
Title
Çelebi, kovanlardan elde ettiği propolisi çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuyor.
Title
Çelebi, Kovid-19 sürecinde Çin'deki propolis üretiminin azalmasıyla İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldıklarını, bazı ülkelere test ürünleri gönderdiklerini söyledi.
Title
Ülkelerden propolisi farklı alanlarda kullanılmak üzere talep aldıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:
Title
Pazarda sorunumuz yok, iç pazarda ve dış pazarda gayet iyiyiz. Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya'dan istek var, Ürdün'den istek var. Ürdün'de hayvan yeminde kullanmak için istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden istek var. Yine orada da atların bağışıklık sistemini güçlendirmek için istiyorlar. İspanya'dan insanlar için kapsül haline gelmiş şekilde istiyorlar. Almanya'dan toz halindeki propolisi istiyorlar. Irak ve Arabistan'a da deneme ürünleri gönderdik. Bunlara yetişmek için önümüzdeki yıllarda sözleşmeli üretimi artırıp çevre illerdeki propolisi de değerlendirmeyi düşünüyoruz.
Title
Propolis üretimini 6 yıldır yaptıklarının fakat üretim sürecinin çok zor olduğunun altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:<br><br>Değeri yaşadığımız koronavirüsle daha da fazla anlaşılan, bağışıklık sistemini güçlendiren bu ürün, son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başlandı. Propolisin toplanması ve arılardan almamız gerçekten zor bir süreç. Bu ürünü biz kovanlara koyduğumuz tuzaklardan alıyoruz. Arı kovana girerken mikropları kırmak için ayaklarını tuzaklara sürtüyor. Bu ürünü o şekilde alıyoruz. Aldığımız propolisi önce buzdolabını koyup donduruyoruz, ardından işlemlerden geçiriyoruz.
Title
Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker de Amasya'nın flora zenginliğinden dolayı arıcılık konusunda kaliteli ürünler çıkaran bir il olduğunu ifade etti.
Title
Amasya genelinde bal arısı yetiştiriciliğinin iyi seviyede yapıldığını, yetiştiricilerin büyük kısmını yerel arıcıların oluşturduğunu söyleyen Şeker, Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır dedi.
Title
Amasya genelinde senede yaklaşık 400 kilogram civarında propolis üretildiğini vurgulayan Şeker, İlimizde propolis, arı kovanlarına konan tuzakları kazıma yöntemiyle ve kovan temizleme yöntemiyle üretiliyor. İlimizde üretim talep çoğaldıkça artıyor. Burada dünya çapında üretime hazırlanan firmalarımız var, kaliteli ürün üretiyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda Amasya'dan bu alanda daha çok ihracat yapacağız şeklinde konuştu.
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor.
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