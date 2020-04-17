Hayat Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanelden önemli açıklama Gevşeme olmazsa mayıs sonu haziran başında bitiririz
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Bilim Kurulu Üyesi Levent ​Yamanel'den önemli açıklama: Gevşeme olmazsa mayıs sonu haziran başında bitiririz

Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den önemli açıklama: Gevşeme olmazsa mayıs sonu haziran başında bitiririz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün tamamen kontrol altına alınması ve bitmesi süreci ile ilgili, "Tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu Mayıs sonu, Haziran başı gibi bitiririz. Ama herhangi bir gevşemede virüsle ilgili dalgalar tekrar görülebilir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Levent ​Yamanel
Bilim Kurulu Üyesi Levent ​Yamanel

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye'yi de etkisi altına alan koroavirüsün kontrol altına alınma sürecini değerlendirdi.

Yamanel, daha önceden de ön görülerinin, salgının mayıs sonu haziran başı gibi kontrol altına alınması olduğunu söyleyerek, "Fakat bu tamamen her zaman söylediğimiz gibi izolasyon önlemlerine, evde kalmaya, sosyal mesafeyi korumaya, maske takmaya bağlı. Eğer biz bunları yaparsak, devam ettirebilirsek ve bu tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu mayıs sonu, haziran başı gibi bitiririz. Ama bunları yapamazsak, gevşersek, tedbirler halkımız tarafından daha az benimsenirse bu sefer süreçler uzayacaktır" dedi.

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"İzolasyon önlemi ile ikinci dalgayı görmeyiz"

Yamanel, bazı ülkelerde virüsün ikinci etabının da olduğunu gördüklerine işaret ederek, "Bu virüsü kontrol altına almışlardı; ama bu sefer önlemler o ülkelerin halkları tarafından çok göz ardı edilmeye başlandı ve ikinci dalgayı gördüler. Bu durum bizde tamamen halkımızın duyarlılığına bağlı. Eğer izolasyon önlemlerini çok iyi devam ettirebilirsek ikinci dalgayı görmeyiz; ama herhangi bir olası gevşemede mutlaka bu virüsle ilgili dalgalar tekrar tekrar görülebilir" diye konuştu.

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"Sokağa çıkma yasağına olumlu bakıyoruz"

Geçen hafta sonu uygulanan, bu bu hafta sonu da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını da değerlendiren Yamanel, "Sokağa çıkma yasağına Bilim Kurulu olarak olumlu bakıyoruz. Çünkü havaların da ısınmasıyla vatandaşların cumartesi-pazar günleri daha fazla dışarı çıkma olasılığını ön gördüğümüz için böyle karar alındı. Sokağa çıkmayı ne kadar azaltabilirsek o kadar daha az bir temas olur ve bu virüse karşı da o kadar başarılı olabiliriz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması önemli ki bir de zaten 65 yaş üzeri ve 20 yaş altının normalde sokağa çıkma yasağı var. Fakat hizmet sektörünün de ve üretimin de sonuç olarak aksamaması lazım. Bu durumda olup sokağa çıkan vatandaşlarımızın da hem maskelerini takmaları, hem de sosyal mesafeyi temin etmeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.

"İzolasyon, aşı yerine geçmekte"

Yamanel, Türkiye'de çok önemli aşı çalışmaları yapıldığını da ifade ederek, "Aslında aşı çalışmaları normalde 1-1,5 yıl kadar sürüyor. Fakat böyle durumlarda bu süreler biraz daha aşağıya çekilebilir. Ben aşı konusunda çok umutluyum. Ama aşının bulunmasından önce şu anki izolasyon tedbirleri şimdiki aşımız yerine geçmekte. Bunu da vurgulamak istiyorum" dedi.

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